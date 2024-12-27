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Lübnanlı Uzmanlardan Uyarı: İsrail'in Ateşkese Uymaması Durumunda Çatışmalar Kaçınılmaz!

Lübnanlı uzmanlar, İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal etmesi durumunda çatışmaların kaçınılmaz olacağına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:10
Lübnanlı Uzmanlardan Uyarı: İsrail'in Ateşkese Uymaması Durumunda Çatışmalar Kaçınılmaz!

İsrail'in Ateşkes İhlalleri Tehdit Ediyor

Lübnanlı askeri uzmanlar, İsrail'in bir aydır süren ateşkes anlaşmasının şartlarını yerine getirmediğini ve ihlallerini sürdürdüğünü belirtiyor. Emekli Tuğgeneral Andre Ebu Maşer, bu durumun çatışmaların yeniden alevlenmesine yol açabileceğine dikkat çekiyor.

İsrail, Ateşkes Anlaşmasını İhlal Ediyor

Ebu Maşer, yaptığı açıklamada, "İsrail ormanına girme, savaş operasyonları düzenleme ve insansız hava araçları gönderme gibi doğrudan ihlallerde bulundu. Dıştalık yaparak ateşkes şartlarını bozmaktadır," dedi. Ayrıca, İsrail'in evleri yıkmakla, barikatlar kurmakla ve mevkilerini güçlendirmekle belgelerinin arttığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Kararlarına Dikkat!

Ebu Maşer, İsrail'in, Lübnan topraklarından çekilmesi öngörülen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarını da hiçe saydığını belirtti. "Eğer İsrail, Lübnan'ın bağımsızlığına ve egemenliğine saygı göstermezse, bu ateşkesin bozulmasına neden olacaktır," diye ekledi.

Çatışma Kaçınılmaz Olabilir

Ebu Maşer, "Eğer İsrail, ihlallerine devam ederse ve ateşkes anlaşmasını uygulamazsa, Hizbullah bu durumu ihlal sayarak direniş hakkını kullanabilir. Çatışmanın kaçınılmaz olacağı kanaatindeyim," diyerek gelecekte yaşanacak olası çatışmaların sinyalini verdi.

İsrail'in Saldırıları Kızışıyor

Emekli uzman Hişam Cabir de, İsrail'in askeri operasyonları durdurmamasının ateşkesi tehdit ettiğini vurguladı. Cabir, "Eğer bu durum değişmezse, Lübnan Ordusu, söz konusu beldelere girmekte zorlanacaktır," dedi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girdi. Anlaşma, tarafların birbirlerine karşı askeri saldırı düzenlememelerini öngörüyor. Ancak varılan bu ateşkesin bozulup bozulmayacağı, İsrail’in eylemlerine bağlı olarak şekillenecek.

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