Lübnanlı Yazar İlyas Huri Hayatını Kaybetti

Filistin davasının en güçlü savunucularından biri olan Lübnanlı roman yazarı ve eleştirmen İlyas Huri, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 76 yaşında, başkent Beyrut'ta hayata veda etti. Yakın çevresinden alınan bilgilere göre Huri, 1948 yılında Lübnan'da dünyaya gelmişti.

Eserlerinin Teması: Filistin ve Lübnan İç Savaşı

Huri, edebi kariyerinde özellikle Filistin meselesi ve Lübnan iç savaşı gibi önemli sosyal temaları ele almıştır. Romanları arasında "Şehrin Kapıları", "Beyaz Yüzler", "Sabun Kokusu", "Genç Gandhi'nin Yolculuğu" ve "Güneşin Kapısı" gibi başyapıtlar bulunmaktadır.

Aldığı Ödüller

Yazar, 2000 yılında Güneşin Kapısı adlı eseriyle Filistin Ödülü'nü ve 2007 yılında da kurgu yazarlığı dalında El-Uveys (Al Owais) Ödülü'nü kazanarak uluslararası alanda tanınmış bir isim olmuştur.

İlyas Huri, eserleriyle edebiyatta ve toplumsal mücadelelerde önemli bir iz bırakmıştır. Onun kaybı, sadece edebiyat dünyası için değil, aynı zamanda sosyal adalet mücadelesi verenler için de büyük bir kayıp olmuştur.