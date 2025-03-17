Lübnanlılar İsrail Saldırılarında Yıkılan Evlerinin Enkazında İftar Yaptı

Kefr Şuba'da yaşayan Lübnanlılar, İsrail saldırılarında yıkılan evlerinin enkazı arasında dayanışma için toplu iftarda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 21:48
Lübnanlılar İsrail Saldırılarında Yıkılan Evlerinin Enkazında İftar Yaptı

Lübnan'ın güneyindeki Kefr Şuba beldesi, İsrail saldırıları sonucu yıkılan evlerinin enkazı arasında yaklaşık 400 Lübnanlı ile toplu iftar programı düzenlendi.

İsrail sınırına yakın bir bölgede bulunan Kefr Şuba, Hizbullah ile İsrail arasında süregelen çatışmalar sırasında yoğun hava saldırılarına maruz kaldı. Beldede meydana gelen büyük yıkım, belde sakinlerinin zor günler geçirmesine neden oldu.

Gönüllüler tarafından organize edilen bu iftar programı, yıkım sonrası evsiz kalan belde sakinleriyle dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. İftar, toplumsal bağların korunmasına ve zorluklarla başa çıkmada birlikteliğe katkı sağladı.

İsrail'in Saldırıları ve Ateşkes İhlalleri

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren Hizbullah ile karşılıklı çatışmaların başlamasıyla birlikte, Lübnan'ı geniş çaplı hava saldırıları ile hedef alarak önemli bir yıkıma neden oldu.

Başkent Beyrut'un yanı sıra Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine yoğun saldırılar düzenleyen İsrail, güneydeki sınır beldelerine de kara operasyonları gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda 1 milyondan fazla Lübnanlı yerinden edildi.

27 Kasım 2024'te gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in sık sık bu anlaşmayı ihlal ettiği belirtiliyor. Lübnan makamları, ateşkesin sağlandığı tarihten itibaren yapılan saldırılarda 93 kişinin hayatını kaybettiğini ve 288 kişinin yaralandığını belirtti.

Lübnan'a yönelik kara saldırılarında, sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasında belirtilen geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi gibi 5 stratejik noktada varlığını sürdürmektedir.

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