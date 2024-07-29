Lübnanlılar Sıcak Havada Plajlara Akın Ediyor

İsrail Saldırılarına Rağmen Plajlar Dolu

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen, sıcak havalarda Lübnanlılar serinlemek için plajlara yöneliyor. Sınırda yaşanan gerginlik, Lübnan halkının tatil keyfini etkilemiyor.

İnsanlar Normal Hayatlarına Devam Ediyor

Lübnanlı gurbetçi Rayan Fayad, Fildişi Sahili'nden dönerken "İnsanlar daha önce olduğu gibi normal hayatına devam ediyor," dedi. Sur'da, deniz ve güneşin tadını çıkaran birçok vatandaş, İsrail'in tehditlerine karşı bir korkunun söz konusu olmadığını belirtiyor.

Sur'da Aileler Plajda Zaman Geçiriyor

Sur sahilinde aileleriyle birlikte deniz keyfi yapan Fadi Cabır, "Her hafta buraya geliyoruz. İnsanlar oynayıp yüzüyor. Atmosfer güzel," şeklinde konuştu. Bu durum, insanların yaşanan zorluklara rağmen yaşamaya devam ettiklerini gösteriyor.

Güven Hissi ve Umut

Ayrıca, Abdullah Yahya da "Evimiz bu kadar yakın olmasına rağmen normal hayatımıza devam ediyoruz," diyerek, halkın korkusuzca dışarı çıktığını belirtti. Kimliği gizli bir halk tanığı ise, "Sur'u asla terk etmeyiz. Gelecekten umutluyuz," diyerek, gelecek günlerin daha iyi olacağına inandıklarını ifade etti.

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Çatışmalar

Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle, Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'da yaklaşık 90 bin sivil yerinden oldu. İsrail'in saldırıları sonucunda 480'den fazla kişi yaşamını yitirirken, tarım arazileri de büyük zarar gördü.

Halkın hayat mücadelesi, onlara karşı yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen devam ediyor ve tatil ruhu asla kaybolmuyor.'

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırı tehdidine rağmen sınırdaki çatışma bölgesine kısa bir mesafede yer alan Sur kentindeki Lübnanlılar, sıcak havalarda serinlemek için plaj ve sahillere akın ediyor. İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında, 120 kilometrelik "sınır hattı"nda karşılıklı saldırılar, 10 aydır devam ediyor.