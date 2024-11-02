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Lübnanlıların ABD Seçimlerine Dair Umutları ve Endişeleri

Lübnan'da halk, yeni ABD başkanından İsrail'in saldırılarını durdurmasını bekliyor. Savaş ve yıkım üzerine oluşturulan görüşler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 12:57
Lübnanlıların ABD Seçimlerine Dair Umutları ve Endişeleri

Lübnanlılar, ABD Seçimlerini Umutla İzliyor

Lübnan'daki insanlar, ABD başkanlık seçimlerine günler kala, yeni başkanın ülkelerine yönelik saldırılara son vermesi için İsrail’e baskı yapmasını umuyor.

Lübnanlıların büyük çoğunluğu, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris’i adeta “aynı madalyonun iki yüzü” olarak görüyor. Ancak siyasi belirsizliklerin ülkelerindeki saldırıların seyrini etkileyebileceğinin farkındalar.

Saldırılar ve Umutlar

AA muhabiri, Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta halkın, İsrail’in artan saldırıları karşısında ABD'deki seçimlerden neler beklediğini sordu. 54 yaşındaki Cemal Hicazi, her iki adayın da "İsrail'i destekleyerek daha büyük yıkımlara yol açtığını" ifade ederek, "Onlardan kötülükten başka bir şey gelmeyeceğini" söyledi.

60 yaşındaki Yunus Yasin de "Trump ile Harris aynı madalyonun iki yüzü. Hepsi dünya üzerindeki Yahudi nüfusunu destekliyor" diyerek düşüncelerini paylaştı.

Barış Umuttur

Lübnanlı Mohammed Rahhal ise, kimin kazanacağının onları ilgilendirmediğini, önemli olanın İsrail’in saldırılarını durduracak kişinin kim olacağı olduğunu belirtti. 55 yaşındaki Rahhal, "Savaşın durdurulması için bir çözüm arıyoruz. Katliamlar yeter artık," dedi.

ABD Dış Politikasında Değişim Gözlemi

Başka bir Lübnanlı olan İbrahim Yahya, Arap toplumuna karşı tutumunun daha iyi olduğunu düşündüğü Harris’in kazanma ihtimalini değerlendirerek, "Harris'in, Orta Doğu'ya barış getirmesi durumu iyileştirebilir," dedi. Yahya, ABD'nin dış politika tutumunun zayıflığını ve daha güçlü olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Geri Dönüş Umuduyla Bekleyiş

70 yaşındaki Vefik Ferhat, “Ne olursa olsun evlerimize geri döneceğiz,” diyerek yaşadığı zorluklara rağmen güçlü durduğunu belirtti. Kardeşi Hüseyin Ferhat da yeni seçilecek başkanın Lübnan’ın düşmanı olmaması gerektiğini, iki ülke arasında sağlam bir ilişki kurulması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in Saldırıları ve Sonuçları

Son dönemde İsrail’in Lübnan'da başlattığı saldırılar sonucu 2 bin 897 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 150 kişi ise yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana yüz binlerce insanın yerinden olduğunu açıkladı. Hükümet, 518 bin kişiden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini bildirdi.

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