Lübnanlıların Hava Bombardımanından Kaçışı: Güvenlik Arayışı ve Yaşanan Drama

Lübnan’da Devam Eden Hava Saldırıları ve Göç Dalgası

İsrail'in yoğun hava bombardımanları, Lübnan'ın güneyini etkisi altına alırken, başkent Beyrut’a göç eden vatandaşlar, savaşın yıkıcılığına karşı sığınacak yer arıyor. Güneydeki okullarda barınmaya çalışan aileler, durumlarını ve çocuklarının güvenliğini sağlama çabalarını dile getiriyor.

Göç Edenlerin Acı Hikayeleri

Sur kentinden çocuklarıyla birlikte Beyrut’a sığınan Ahmed Kasım, durumu şu şekilde özetliyor: “Evlerimiz gitti, savaş vardı, bombalar üzerimize yağdı.” Ailesiyle birlikte sığındıkları okulda ihtiyaçlarının giderildiğini söyleyen Kasım, geri dönüş konusunda belirsizlik yaşadıklarını ifade etti.

Bir Ailenin Kaçış Hikayesi

Nebatiye kentinden göç eden Muhammed Mehdi, sabah namazı sırasında başlayan hava saldırıları sonrası gece yarısı yola çıktıklarını belirtti. 7 kişilik ailesiyle bir araca binerek Beyrut’a ulaşma çabalarını anlatan Mehdi, “Savaş kimseye acımaz ve gerçekten yıkıcıdır.” dedi.

Çocukların Çığlığı ve Savaşın Yıkımı

Mehdi, çocukların çığlıkları nedeniyle kaçtıklarını dile getirerek, savaşın psikolojik etkisine dikkat çekiyor. Kendi ifadeleriyle, “Çocukları çığlıkları nedeniyle kaçtık, savaş can yakar.” sözleri, savaşın ruhsal yükünü gözler önüne seriyor.

Sığınmacıların Zor Durumu

Yalnızca Lübnanlılar değil, Suriyeli göçmenler de bu durumdan etkilendi. Lama Ekrem Zaal, güneyden Beyrut’a 100 kilometrelik yolu 15 saatte kat ettiklerini belirterek, yaşadıkları zorlukları aktardı. “Geri dönme konusunda bir fikrimiz yok, korkuyoruz.” şeklinde duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Bu zorlu koşullar altında, guven ve barışa olan ihtiyaçları hiç olmadığı kadar artmış durumda. Savaş insanları evinden, ailesinden ve güvenliğinden koparıyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı. Sur kentinden Beyrut’a göç eden Ahmed Kasım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun hava saldırıları nedeniyle güneyden başkent Beyrut'a göç ederek Nebih Berri Teknik ve Meslek Enstitüsüne sığınan vatandaşlar, "savaşın kimseye acımadığını" dile getirerek, çocuklarının can güvenliği için kaçtıklarını anlattı. Sur kentinden Beyrut’a göç eden Ahmed Kasım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.