Lüferin Göç Yolu Artık Takipte: Akustik Telemetri Projesi Başarıyla Devam Ediyor

Lüferin Göç Yolu Artık Takipte

Avrupa denizlerindeki sucul canlıların izlenmesine yönelik başlatılan proje kapsamında, lüfer balıkları göç yolculukları süresince takip edilmeye alındı. Gökçe Karaköse tarafından bildirilen bu önemli çalışmada, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Aytaç Özgül ve ekibi, akustik telemetri yöntemiyle lüferlerin izlenmesini sağlamak için özel tanklarda yapılan işlemleri aktardı.

Projenin Kapsamı ve Amaçları

“Avrupa Denizlerindeki Sucul Canlıların İzlenmesi İçin Stratejik Altyapıların Geliştirilmesi (STRAITS)” projesi çerçevesinde Kuzey Ege Denizi’nden başlayarak birçok boğazda 25 akustik alıcı yerleştirildi. Doç. Dr. Özgül, projeyle Türkiye’deki akustik verici yerleştirme çalışmalarını başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

Lüferin Yeniden Denizle Buluşması

İstanbul’da Yeniköy Su Ürünleri Kooperatifi’nden alınan 10 lüfer, özel tanklarda anestezi altında akustik vericilerle yeniden denizle buluşturuldu. Doç. Dr. Özgül, "Balıkçılarımızdan temin ettiğimiz balıkları akustik vericilerle markalayıp tekrar denize bırakıyoruz. Eğer balıklarımız yakalanmazsa, yollarına devam ederlerse kullandıkları rotayı belirlemek istiyoruz." diyerek projenin amacını özetledi.

Göç Yolculuğunun İzlenmesi

Lüferler, sonbaharda Karadeniz’den Ege Denizi’ne göç ederken İstanbul ve Çanakkale boğazlarında yoğun olarak avlanıyor. Proje, lüferin göç yolunu anlamayı ve hangi bölgelerde ne kadar süreyle kaldığını tespit etmeyi amaçlıyor, böylece sürdürülebilir avcılık için ilgili kurumlara yardımcı olmayı hedefliyor.

Balıkçıların Rolü ve Projeye Destek Çağrısı

Doç. Dr. Özgül, "Balıkçılardan yakaladıkları akustik verici bulunan balıkları canlı olarak denize bırakmalarını istiyoruz." diyerek balıkçıların projedeki önemine dikkat çekti. Projenin 3 yıl içinde 200 lüferi markalamayı hedeflediğini belirten Özgül, ilgili kuruluşların desteğini beklediklerini ifade etti.

Sonuçlar ve Verilerin Takibi

Setup of the akustik alıcıların konuşlandığı 25 noktadan gelen veriler, projenin ilerleyişine ışık tutuyor. Balıkların hangi istasyonlarda ne kadar kaldığı tespit edilebiliyor. İlk yıl 10 balık markalanmış, bunlardan 3'ü Bulgaristan sularına kadar ulaşmış durumda.

Biyoçeşitliliğin Korunmasına Katkı

Proje, yalnızca lüferleri değil, diğer türleri de takip ederken, yılan balığı ve orkinos gibi türlerin de akustik alıcılarla tespit edilmesi, çalışmanın başarısını göstermektedir. Doç. Dr. Özgül, biyoçeşitliliğin korunması ve stokların sürdürülebilir yönetimi konusunda bu yöntemlerin katkı sağladığını vurguladı.

Yüzyıllardır Boğaz'ın simgesi olan lüferin göç yolculuğu, biyoçeşitliliğin korunması ve stokun sürdürülebilir olarak yönetilmesini sağlamak amacıyla akustik telemetri yöntemiyle takibe alındı.

Yüzyıllardır Boğaz'ın simgesi olan lüferin göç yolculuğu, biyoçeşitliliğin korunması ve stokun sürdürülebilir olarak yönetilmesini sağlamak amacıyla akustik telemetri yöntemiyle takibe alındı.