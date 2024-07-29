Lufthansa, Beyrut Uçuşlarını Güvenlik Nedeniyle Durdurdu

Lufthansa'nın Beyrut'a Uçuşlarının Durdurulması

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, güvenlik endişeleri nedeniyle Lübnan'ın başkenti Beyrut yönündeki tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. Şirketin basın departmanından yapılan açıklamada, bu sürecin 5 Ağustos’a kadar geçerli olduğu belirtildi.

Diğer Havayolu Şirketlerinin Durumu

Lufthansa ile aynı grupta yer alan Swiss ve Eurowings hava yollarının da benzer gerekçelerle uçuşlarını durdurduğu öğrenildi. Uçuşların ne zaman yeniden başlayacağı konusunda ise bir sonraki durum değerlendirmesinin yapılacağı bildirildi.

Mecdel Şems'teki Saldırı

Ayrıca, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepelerinde bulunan Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Olayda ağır yaralanan 35 kişi arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

İsrail Ordusunun İddiaları

İsrail Ordusu, roketin Lübnan’ın güney bölümündeki Şeba beldesinden ateşlendiğini ve Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttuğunu açıkladı. Ancak Hizbullah, bu iddiaları reddederek olayla alakalarının bulunmadığını belirtti.

Netanyahu'nun Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise saldırıya ilişkin, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı asla unutmayacak ve Hizbullah ağır bir bedel ödeyecek," açıklamasında bulundu.