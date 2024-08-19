Lufthansa'nın Orta Doğu Uçuş İptalleri Uzatıldı

Lufthansa Uçuş İptallerini Uzatıyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki artan gerilimler nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etmeye devam ediyor. Şirket, Amman, Beyrut, Erbil, Tahran ve Tel Aviv yönündeki uçuşların iptal süresinin 26 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Güvenlik Analizine Dayanan Karar

Lufthansa'nın yaptığı açıklamada, mevcut güvenlik analizine dayanarak Orta Doğu’daki operasyonlarında güncelleme yapıldığı ifade edildi. İptal edilen uçuşlar, yolcuları olumsuz etkilememek için alternatif seçenekler sunularak yönetilmeye çalışılmaktadır.

Yolculara Sunulan Alternatifler

Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya bilet iptal etme seçeneği sunulduğu belirtildi. Şirket, önceki bir açıklamada da benzer gerekçelerle 21 Ağustos tarihine kadar bu destinasyonlara yapılan tüm uçuşları askıya almıştı.

Lufthansa Grubu

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines ve Brussels Airlines gibi birçok havayolu şirketini bünyesinde barındırmaktadır. Şirket, güvenlik önlemlerini sıkı bir şekilde uygulayarak yolcularının güvenliğini en üst seviyede sağlamayı hedefliyor.