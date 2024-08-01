Lufthansa Uçağı İsrail'e İnmeyi Reddetti

Lufthansa Uçağı, İsrail İnişini İptal Etti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu, İsrail’in Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı'na inmeyi reddetti. Pilot, mürettebatın İsrail’e gitmeye hazır olmadığı gerekçesiyle bu kararı aldı.

Güney Kıbrıs'a Yönlendirme

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, Münih'ten kalkan ve Ben Gurion Havalimanı'na iniş yapması planlanan uçak, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde bir havalimanına yönlendirildi. Yolculara, uçağın teknik sebeplerden dolayı Güney Kıbrıs'a ineceği ve Israil'e gidip gitmeyeceğinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.

Yolcuların Seçenekleri

Daha sonra, uçak Larnaka kentinden Almanya'ya döneceği belirtildi. Yolcuların, Larnaka'da inmelerine izin verildi ancak bagajların uçakta kalacağı ve Almanya'ya geri döneceği ifade edildi.

Bölgedeki Gerginlik ve Uçuş İptalleri

Haberlere göre, Delta ve United hava yolu şirketleri, bölgede artan gerginlik sebebiyle Ben Gurion Havalimanı varışlı uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Lufthansa ve Flydubai ise benzer bir karar alarak uçuşlarını askıya aldı.

Daha Fazla Olay

Ayrıca, Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'da düzenlenen bir suikast girişimine maruz kalırken, İsrail ordusu, Lübnan'da düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ü öldürdüğünü açıkladı. Bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonu daha da artırıyor.