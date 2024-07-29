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Lufthansa ve Avusturya Havayolları, İsrail Uçuşlarını İptal Etti

Lufthansa ve Avusturya Havayolları, güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail uçuşlarını iptal etti.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:06
Lufthansa ve Avusturya Havayolları, İsrail Uçuşlarını İptal Etti

Lufthansa ve Avusturya Havayolları'nın Uçuş İptalleri

Almanya merkezli havayolu şirketi Lufthansa ile Avusturya Havayolları, bugün planlanan uçuşlarını iptal ettiklerini açıkladı. İki havayolu, İsrail'in Kanal 12 kanalından aktarılan bilgilere göre, Tel Aviv'e gerçekleşecek seferlerini durdurma kararı aldı.

Güvenlik Endişeleri ve Uçuş İptalleri

İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik olası bir saldırı tehdidi nedeniyle 28 Temmuz Pazar akşamı tüm uçuşları iptal ettiği duyuruldu. Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan bazı seferlerin gerçekleştirildiği, ancak pek çoğunun iptal edildiği bildirildi.

Mecdel Şems Saldırısı Sonrası Gelişmeler

Bunun yanı sıra, İsrail'in işgali altındaki Mecdel Şems beldesinde futbol sahasına isabet eden roket saldırısı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi yaralanmıştır. İsrail ordusu, roketin Hizbullah tarafından ateşlendiğini öne sürdü. Buna karşılık, Hizbullah, iddiaları yalanlayarak olayla bağlantılarının olmadığını bildirdi.

Netanyahu'nun Açıklamaları

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaşanan bu saldırıya ilişkin "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah, şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" şeklinde ifade etti.

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