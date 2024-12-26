Lukaşenko, Belarus'a 10 Yeni 'Oreşnik' Balistik Füze Sistemi Kurulacağını Açıkladı

Belarus'a Balistik Füze Desteklemesi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine Rusya tarafından 10 adet "Oreşnik" balistik füze sisteminin yerleştirileceğini açıkladı. Lukaşenko, bu sayının gelecekte artma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Toplantı Sonrası Açıklamalar

Lukaşenko, Leningrad bölgesinde yapılan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısının ardından, gazetecilerin Rusya’nın Belarus’a ne kadar füze sistemi yerleştireceği hakkındaki sorularını yanıtladı. "Sanırım, şimdilik bir deste var, sonra göreceğiz. Eğer Ruslar isterse biz de daha fazlasını yerleştireceğiz," ifadesini kullandı.

Nükleer Kapasite ve Gelecek Planları

Bunun yanı sıra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Belarus topraklarına Rus taktik nükleer silahların konuşlandırıldığını açıkladı. Ayrıca, 2024 yılının ikinci yarısında Ukrayna’da savaş koşullarında test edilen nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" balistik füzelerinin Belarus’a yerleştirileceğini duyurdu.