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Lukaşenko'dan BRICS Açıklaması: Batı'nın Dominant Tarihinin Sonu

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, BRICS'in Batı'nın hâkimiyetine son verebileceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:04
Lukaşenko'dan BRICS Açıklaması: Batı'nın Dominant Tarihinin Sonu

BRICS'in Yeni Rolü: Lukaşenko'nun Vurguları

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, BRICS'in kolektif Batı'nın hâkimiyetine son verebileceğini belirtti. Bu açıklama, Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ndeki "genişletilmiş BRICS+" toplantısında yapıldı.

Ülkesinin BRICS'e Katkıları

Toplantıda, Belarus'un BRICS'in aktif bir katılımcısı olmaya hazır olduğunu vurgulayan Lukaşenko, örgüt içinde güvenlik alanında önemli roller üstlenebileceklerini ifade etti. "Karşılıklı saygı, bölünmez güvenlik ile çatışma ve mücadelesiz kalkınma, yeni dünya düzenimizi inşa etmenin ilkeleridir," sözleriyle yeni bir yaklaşımı öne çıkardı.

Ekonomik Bağımsızlık ve Gıda Güvenliği

Lukaşenko, birçok ülkenin ekonomik olarak kendi kendine yeten devletler inşa etmesinin artık acil bir görev olduğunu aktardı. Belarus'un mineral gübreler, gıda ürünleri ve tarım makineleri gibi alanlarda dünya çapında önemli ihracatçı konumunda olduğunu belirterek, "Dünyada gıda güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşen katkıyı yapıyoruz," dedi.

BRICS'in Geleceği

Son olarak, BRICS'in uluslararası ilişkilerdeki rolüne de değinen Lukaşenko, "BRICS, geleceğin topluluğudur ve potansiyeli itibarıyla kollektif Batı'nın hâkimiyetinin sonunu yaklaştırabilir," şeklinde konuştu.

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