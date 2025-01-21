Lukaşenko'dan Erdoğan'a Taziye Mesajı: Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Başsağlığı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, Erdoğan’a yönelik gönderdiği mesajında, "Bu zor zamanda, Belarus halkı ve şahsım adına bu trajediden etkilenen herkese destek ve dayanışma sözlerimi, içten taziyelerimi kabul edin. Mağdurların ailelerine sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.