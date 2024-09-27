Lukaşenko'dan Nükleer Tehdit: Saldırı Anında Silahlar Kullanılacak

Lukaşenko, Nükleer Silah Kullanımını Duyurdu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı açıklamalarda, eğer Belarus’a batı sınırlarından bir saldırı gerçekleşirse nükleer silah kullanacaklarını belirtti.

Üçüncü Dünya Savaşı Uyarısı

Lukaşenko, Minsk'te üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Belarus ve Rusya’nın korunması için hangi şartlar altında nükleer silahların devreye gireceğini aktardı. Ayrıca, Belarus’a yönelik bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşına yol açabileceğini ifade etti.

Rusya'nın Nükleer Doktrini

Belarus Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesine yapılacak saldırılar karşısında nükleer silah kullanımını içeren yeni nükleer doktrin değişiklikleri geliştirdiğini vurguladı.

Saldırı Durumunda Cevap Verilecek

Lukaşenko, NATO güçleri olarak ABD ve Polonya askerlerinin Belarus’un batı sınırlarında konuşlandığını hatırlatarak, "Bize saldırdıkları anda nükleer silah kullanacağız. Onlar bize cevap verebilirler." dedi.

Rusya ile Ortak Harekât İhtimali

Belarus’a yapılan bir saldırının ardından Rusya’nın da tüm cephaneliğini kullanacağına dikkat çeken Lukaşenko, bu durumun bir dünya savaşı anlamına geleceğini ifade etti.

Putin’in Nükleer Tehditleri

Öte yandan Putin, Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, nükleer caydırıcılık politikası üzerine güncellemeler yaptıklarını belirtmişti. Putin, nükleer gücü olmayan bir ülkenin hiçbir destekle Rusya’ya saldırmasının ortak bir saldırı olarak değerlendirileceğini duyurmuştu.

Putin ayrıca, "Rusya ve Belarus’a karşı herhangi bir saldırı durumunda nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz." diyerek, konvansiyonel silahların egemenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulamıştı.