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Lukaşenko'dan Trump'a Tebrik Mesajı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Donald Trump'ı ABD'nin 47. başkanı olarak tebrik etti.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 22:52
Lukaşenko'dan Trump'a Tebrik Mesajı

Lukaşenko, Trump'a Kutlama Mesajı Gönderdi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Donald Trump'ı ABD'nin 47. başkanı olarak seçilmesinden dolayı kutladı. Bu tebrik, Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisi aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Tebrik Mesajının Detayları

Lukaşenko, yaptığı açıklamada, "Bu yıl benzeri görülmemiş bir mücadele içinde gerçekleşen oylamanın sonuçları, kişisel başarınızın vücut bulmuş hali oldu. Bunu öncelikle Amerika ve vatandaşları adına başardınız. Size sağlık, Amerika'yı yeniden büyük yapacak net siyasi kararlar diliyorum," dedi.

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