Lukaşenko: Kiev Teklifi Kabul Etmezse Tüm Ukrayna'yı Kaybedecek

Belarus Cumhurbaşkanı Zelenskiy'yi anlaşmaya çağırdı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Moskova ile anlaşmak için Kiev'e sunulan teklifin "oldukça iyi" olduğunu belirterek, teklifin kabul edilmemesi halinde Ukrayna'nın tamamının kaybedilebileceğini savundu.

Lukaşenko, Rus devlet kanalı Rossiya'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Kremlin'i vurmaya yönelik" sözlerini değerlendirdi. Zelenskiy'nin sakinleşmesi gerektiğini söyleyen Lukaşenko, "Her şeyi söyleyebilirsiniz ama eğer Kremlin, Bankova'yı (Ukrayna Devlet Başkanlığı binasının bulunduğu cadde) vurursa? Orada geriye ne kalır?" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Rusya'nın Alaska'da, Ukrayna için masada ABD Başkanı Donald Trump'ın da dinlediği bir teklifte bulunduğunu dile getirerek, bu teklifin "oldukça iyi" olduğunu vurguladı.

"Eğer Ukraynalılar buna razı olmazsa, durum özel askeri operasyonun başlangıcındaki gibi, daha da kötü olacak. Ukrayna'yı kaybedecekler. 2022'de (savaşın) durması gerekiyordu. Kırım hariç tüm doğudaki yerler Ukrayna'nın olacaktı. Ama hayır, durmadılar ve doğuyu kaybettiler. Bence şimdi durmazlarsa tüm Ukrayna'yı kaybedecekler."

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Rus Genelkurmay Başkanlığı'nın cephedeki durumla ilgili raporunu dinlediğini ve bütün cephede, özellikle bazı bölgelerde Rusya'nın büyük nüfuslu yerleri fiilen ele geçirdiğini gözlemlediğini aktardı.

Lukaşenko, "Coğrafi olarak böyle. Peki ya sonra? Sonra Rus ordusunu durdurmak zor olacak. Bu yüzden Ukrayna'yı kaybetmemek için Zelenskiy'nin sadece anlaşma yapması değil, onun için uygun olan şartları kabul etmesi gerekiyor." dedi.

"Zelenskiy'e söyleyeceğim bir şey var"

Putin ile görüştükten sonra Zelenskiy ile görüşmek istediğini belirten Lukaşenko, "Ona söyleyeceğim bir şey var. Sanırım bizim istişarelere başlamamızın zamanı geldi. Özel askeri operasyonun başlangıcında şunu söylemiştim, 'Üç Slav devletinin devlet başkanları olarak oturmamız ve anlaşmaya varmamız lazım.' Bu anlamsız savaşın sona ermesi için anlaşmalıyız. Anlaşmak lazım, anlaşmazsak herkes için kötü olacak." ifadelerini kullandı.