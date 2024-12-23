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Lukaşenko: Ukrayna ile ilişkiler normalleşecek

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Ukrayna ile ilişkilerin zamanla normalleşeceğini ve Avrupa'nın Rusya ile Belarus'a açılacağını öngörüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 16:11
Lukaşenko: Ukrayna ile ilişkiler normalleşecek

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan Önemli Açıklamalar

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna ile ilişkilerin normalleşeceği umudunu taşıdığını belirtirken, Avrupa'nın da Rusya ve Belarus'a er ya da geç açılacağını vurguladı.

Lukaşenko, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Moskova'nın Belarus halkı için taşıdığı önemi dile getirdi. Yılbaşında birçok Belaruslu vatandaşın Moskova’ya seyahat ettiğini hatırlatan Lukaşenko, Brest şehrinin iyi bir bağlantı sunması gerektiğini ifade etti.

“Er ya da geç Avrupa'nın bize açılacağını düşünüyorum. Avrupa, Rusya olmadan var olamaz, biz (Belarus) olmadan var olamaz. Bu nedenle iyi otoyollara ihtiyaç var.” diyen Lukaşenko, bu yollar sayesinde Belarusluların Moskova'ya daha hızlı gidebileceğini belirtti.

Rusya ile Belarus başkentleri arasındaki bağlantının önemine dikkat çeken Lukaşenko, “Kiev'in zamanla sakin bir şekilde bizimle çalışacağını düşünüyorum. Neticede biz insanız. Hayatta her şey olabilir. Ama onlarla ilişkilerimizi normalleştirebileceğimizi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko'nun Gelecek Planları

Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret gerçekleştiren Lukaşenko, kısa bir süre içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini ve ayrıca Çin'e de ziyaret planladığını açıkladı.

Seçim Adaylığı ve Diğer Adaylar

Öte yandan, Belarus Merkez Seçim Komisyonu, Lukaşenko'nun 26 Ocak 2025'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı adaylık başvurusunun kabul edildiğini duyurdu. Komisyon, Belarus Liberal Demokrat Parti lideri Oleg Gaydukeviç, Cumhuriyetçi Adalet ve Emek Partisi lideri Aleksandr Hijnyak ve Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Sergey Sırankov'un da adaylıklarının kabul edildiğini açıkladı.

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