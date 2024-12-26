DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,68 -0,12%
ALTIN
2.975,51 -0,43%
BITCOIN
3.391.811,99 2,56%

Lukaşenko ve Paşinyan Arasında AEB Toplantısında 'Çevrimiçi Katılım' Tartışması

Lukaşenko ve Paşinyan, AEB Yüksek Konseyi toplantısında çevrimiçi katılım konusunda tartıştı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:27
Lukaşenko ve Paşinyan Arasında AEB Toplantısında 'Çevrimiçi Katılım' Tartışması

AEB Yüksek Konseyi Toplantısında Gözlerden Kaçmayan Tartışma

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısında ilginç bir tartışmaya imza attı. Toplantı, Rusya'nın Leningrad bölgesinde gerçekleştirildi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmak üzere diğer üye ülkelerin liderleri katıldı.

Online Katılım Meselesi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kovid-19 nedeniyle toplantıya çevrim içi olarak bağlandı. Toplantıda söz alan Lukaşenko, Paşinyan'ın görünümündeki değişimden bahsederek, çevrimiçi katılım yerine yüz yüze gelmenin daha yerinde olduğunu vurguladı.

Paşinyan ise karşılık vererek, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenecek sonraki toplantıya da çevrim içi katılmak istediklerini belirtti. Bu duruma Lukaşenko'dan sert bir yanıt geldi: "Sorun mu var? Minsk çok mu uzakta yoksa sizi Minsk'e getirecek biri yok mu? Gerekirse heyetinizin ulaşımını organize ederiz."

Tartışmanın Seyri

Paşinyan ise konunun daha önce tartışıldığını hatırlatarak, bu tarz meselelerin toplantılarda yer bulmasının doğru olmadığını ifade etti. Lukaşenko'nun açıklamalarına karşın, Paşinyan, "Açıklamam, tartışmaya tabi değil." diyerek kesin bir cevap verdi.

Bu tartışma, AEB Yüksek Konseyi toplantısında dikkat çekici anlardan birini oluşturdu ve katılımcılar arasındaki gerilimi gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya STK'ları Gazze'de 'Ömer Muhtar Çadır Kenti' Kurdu
2
Kazakistan'daki Uçak Kazasında 14 Azerbaycan Vatandaşı Kurtarıldı
3
El Al, Azerbaycan Uçağının Kazakistan'da Düşmesinin Ardından Moskova Uçuşlarını İptal Etti
4
Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi Açıldı: Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklamalar
5
Körfez Ülkelerinden Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı
6
Kosova Polisi Sırbistan'a Ait İki Kurumu Kapattı
7
Trakya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Bekleniyor

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!