Lukaşenko ve Paşinyan Arasında AEB Toplantısında 'Çevrimiçi Katılım' Tartışması

AEB Yüksek Konseyi Toplantısında Gözlerden Kaçmayan Tartışma

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısında ilginç bir tartışmaya imza attı. Toplantı, Rusya'nın Leningrad bölgesinde gerçekleştirildi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmak üzere diğer üye ülkelerin liderleri katıldı.

Online Katılım Meselesi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kovid-19 nedeniyle toplantıya çevrim içi olarak bağlandı. Toplantıda söz alan Lukaşenko, Paşinyan'ın görünümündeki değişimden bahsederek, çevrimiçi katılım yerine yüz yüze gelmenin daha yerinde olduğunu vurguladı.

Paşinyan ise karşılık vererek, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenecek sonraki toplantıya da çevrim içi katılmak istediklerini belirtti. Bu duruma Lukaşenko'dan sert bir yanıt geldi: "Sorun mu var? Minsk çok mu uzakta yoksa sizi Minsk'e getirecek biri yok mu? Gerekirse heyetinizin ulaşımını organize ederiz."

Tartışmanın Seyri

Paşinyan ise konunun daha önce tartışıldığını hatırlatarak, bu tarz meselelerin toplantılarda yer bulmasının doğru olmadığını ifade etti. Lukaşenko'nun açıklamalarına karşın, Paşinyan, "Açıklamam, tartışmaya tabi değil." diyerek kesin bir cevap verdi.

Bu tartışma, AEB Yüksek Konseyi toplantısında dikkat çekici anlardan birini oluşturdu ve katılımcılar arasındaki gerilimi gözler önüne serdi.