Lüksemburg, BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor

Lüksemburg, Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlandığını açıkladı

Lüksemburg hükümeti, Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlandığını duyurdu. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Luc Frieden ve Dışişleri Bakanı Xavier Bettel, parlamentoda yaptıkları konuşmalarda bu niyeti açıkça belirtti.

Hükümet yetkilileri, söz konusu adımın iki devletli çözüm ilkesine dayandığını vurguladı ve kararın uluslararası toplumla eşgüdüm içinde alınmak istendiğini ifade etti. Tanıma kararının, Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimi kapsamında BM Genel Kurulu sırasında açıklanması beklendiği, Lüksemburg'un diplomatik sürecin zamanlaması ve uluslararası koordinasyon konularında detayları netleştirmeye çalıştığı bildirildi.

Ortak açıklama ve insani çağrı

Ayrıca Lüksemburg, İzlanda, İrlanda, Norveç, İspanya, Slovenya ve Malta ile yaptığı ortak açıklamada, İsrail hükümetinin politikasını acilen değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gözlerimizin önünde gerçekleşen insan eliyle yaratılmış insani felaket karşısında sessiz kalmayacağız. Gazze'de 50 binden fazla erkek, kadın ve çocuk yaşamını yitirdi. Önümüzdeki günler ve haftalarda çok daha fazla insan açlıktan ölebilir."

Açıklamada, uluslararası insani yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'nde hızlı ve engelsiz biçimde faaliyet göstermesine izin verilmesi talep edildi. Taraflara, ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması için acilen müzakerelere başlanması çağrısı yapıldı; bu süreçte ABD, Mısır ve Katar'ın önemli roller üstlendiğine dikkat çekildi.

Ortak bildiride, kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm temelinde sağlanabileceğinin altı çizildi; Lüksemburg'un, "Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı"nı desteklemeye devam edeceği ve Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ile İslam ülkeleriyle birlikte sürdürülebilir bir çözüm için çalışacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Batı Şeria'daki gerilimin artması kınanarak şu ifadeler kullanıldı: "Yerleşimci şiddetinin yükselmesi, yasa dışı yerleşimlerin genişlemesi ve İsrail'in askeri operasyonlarının yoğunlaşması kabul edilemez. Filistin halkının zorla yerinden edilmesi ya da sürgün edilmesi uluslararası hukukun ihlalidir."