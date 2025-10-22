Lüksemburg'da Özbekistan-AB İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı: Saidov ve Kallas Görüşmesi

Lüksemburg'da Özbekistan-AB İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı

Özbekistan-Avrupa Birliği (AB) İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı, Lüksemburg'da gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin bilgi, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

Katılımcılar ve toplantının ana gündemi

Toplantıda Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yer aldı. Taraflar, Özbekistan ile AB arasındaki işbirliğinin durumu ve geleceğine ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde, siyasi diyalogun güçlendirilmesi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi gibi öncelikli konular ele alındı.

Sonuçlar ve tarafların taahhütleri

Toplantı sonuçlarının, taraflar arasındaki işbirliğini genişletmeye ve ortak değerlere dayalı daha güçlü bir ortaklık geliştirmeye yeni bir ivme kazandıracağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Özbekistan, karşılıklı saygı, güven, barış ve ortak refah hedefleri temelinde AB ile aktif ve gelecek vadeden ilişkiler geliştirmeye devam edecektir.

İkili görüşmelerde öne çıkan konular

Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile Kaja Kallas arasında yapılan baş başa görüşmede, sürdürülebilir bölgesel kalkınma, Orta Asya ile Avrupa arasında yeni bağların kurulması, mevcut işbirliklerinin pekiştirilmesi ile ulaşım ve yeşil enerji alanlarındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

