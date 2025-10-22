Lüksemburg'da Özbekistan-AB İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı: Saidov ve Kallas Görüşmesi

Lüksemburg'da düzenlenen Özbekistan-AB İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı'nda Bahtiyar Saidov ile Kaja Kallas, işbirliğinin derinleştirilmesini görüştü.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 16:21
Lüksemburg'da Özbekistan-AB İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı: Saidov ve Kallas Görüşmesi

Lüksemburg'da Özbekistan-AB İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı

Özbekistan-Avrupa Birliği (AB) İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı, Lüksemburg'da gerçekleştirildi. Toplantıya ilişkin bilgi, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

Katılımcılar ve toplantının ana gündemi

Toplantıda Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas yer aldı. Taraflar, Özbekistan ile AB arasındaki işbirliğinin durumu ve geleceğine ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde, siyasi diyalogun güçlendirilmesi, ticaret ve yatırım ilişkilerinin genişletilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bölgesel bağlantıların güçlendirilmesi gibi öncelikli konular ele alındı.

Sonuçlar ve tarafların taahhütleri

Toplantı sonuçlarının, taraflar arasındaki işbirliğini genişletmeye ve ortak değerlere dayalı daha güçlü bir ortaklık geliştirmeye yeni bir ivme kazandıracağı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Özbekistan, karşılıklı saygı, güven, barış ve ortak refah hedefleri temelinde AB ile aktif ve gelecek vadeden ilişkiler geliştirmeye devam edecektir.

İkili görüşmelerde öne çıkan konular

Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile Kaja Kallas arasında yapılan baş başa görüşmede, sürdürülebilir bölgesel kalkınma, Orta Asya ile Avrupa arasında yeni bağların kurulması, mevcut işbirliklerinin pekiştirilmesi ile ulaşım ve yeşil enerji alanlarındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Özbekistan-Avrupa Birliği (AB) İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı, Lüksemburg'da düzenlendi....

Özbekistan-Avrupa Birliği (AB) İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı, Lüksemburg'da düzenlendi. Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov (solda) ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (ortada), toplantıya katıldı.

Özbekistan-Avrupa Birliği (AB) İşbirliği Konseyi 18. Toplantısı, Lüksemburg'da düzenlendi....

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
2
Erkan Baş: Can Atalay Derhal Tahliye Edilip TBMM'ye Kaydedilmeli
3
Diyarbakır'da 3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali başladı
4
Bakan Ersoy: Mardin Kültür Yolu Festivali 370 Etkinlikle Başlıyor
5
Trabzon'da Görme Engelliler İçin Erişilebilir Teknoloji Ofisi Açıldı
6
Kaya Şanlıurfa'da: "Yassıada Zihniyetine Bu Millet Asla Geçit Vermeyecek"

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi