Lüksemburg'dan Kosova'ya Destek Açıklaması

Lüksemburg'un Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel, Kosova’nın Avrupa Konseyi üyeliği için destek vereceklerini duyurdu. Bu açıklama, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

İkili Görüşmeler ve Basın Toplantısı

Bettel ve Gervalla-Schwarz, başkent Priştine’de Dışişleri ve Diaspora Bakanlığında bir araya gelerek ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdikten sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bettel, Kosova'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği için gösterdiği çabaların olağanüstü olduğunu fakat bu sürecin "sprint koşusu" değil, "maraton" şeklinde ilerleyeceğini vurguladı.

Kosova'nın Avrupa Konseyi Üyeliğine Destek

Bettel, Kosova’nın Avrupa Konseyi’ne üyeliğine verdikleri desteği şu sözlerle ifade etti: "Kosova'ya hak ettiği yeri, saygıyı ve başarı hikayesi yazma fırsatını vermek için çalışacağız." Bakan Gervalla-Schwarz ise Lüksemburg'un, Kosova'nın AB, NATO ve Avrupa Konseyi üyeliği yolundaki kilit ortak olduğunu belirtti.

Yeni İşbirliği Anlaşmaları

Bettel’in ziyareti sırasında, iki ülke arasında, Kosova'daki özel sektör yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan iki işbirliği anlaşması da imzalandı. Lüksemburg Dışişleri Bakanı ayrıca Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz (sağda), Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel (solda) ile başkent Priştine'deki Dışişleri ve Diaspora Bakanlığında bir araya geldi.

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz (sağda), Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Xavier Bettel (solda) ile başkent Priştine'deki Dışişleri ve Diaspora Bakanlığında bir araya geldi.