Lüksemburg Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı — Başbakan Luc Frieden Açıkladı

Başbakan Luc Frieden, BM'deki yüksek düzeyli konferansta Lüksemburg'un Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurdu; kararın diplomasiyi ve iki devletli çözüme katkı sağlaması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 00:55
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 00:55
Başbakan Luc Frieden BM konferansında duyurdu

Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, ülkesinin Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıkladı. Frieden bu bildiriyi, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta yaptı.

"Lüksemburg'un bugünden itibaren Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan ediyorum. Bu bir sürecin sonu değil, umuda, diplomasiye, diyaloğa ve birlikte yaşama fikrine bağlılığın başlangıcıdır."

Frieden konuşmasında, ülkesinin iki devletli çözüm ilkesini desteklemeye devam ettiğini vurguladı ve kararın tek başına tüm sorunları çözmeyeceğini belirtti.

"Önümüzdeki yol kolay olmayacak. Bu tanımanın tek başına yeterli olacağını iddia etmiyoruz ancak kaybedilen siyasi ufka ivme kazandırmaya katkıda bulunacağını umuyoruz."

Başbakan, söz konusu tanımanın siyasi bir mesaj ve umudun yeniden yeşermesi için atılmış bir adım olduğunu ifade etti.

"Bu tanıma kararımız yaslı ailelere bir mesaj, çocuklara ve hala vazgeçmemiş olanlara bir umut olsun."

Frieden'in açıklaması, Lüksemburg'un uluslararası barış süreçlerine katılımını ve diplomasiyi bir çözüm yolu olarak destekleme kararlılığını ortaya koyuyor.

