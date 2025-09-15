Lula: 'Brezilya'nın Demokrasisi ve Egemenliği Müzakere Edilemez' — ABD'nin %50 Gümrük Vergisine Sert Tepki

Lula: 'Brezilya'nın Demokrasisi ve Egemenliği Müzakere Edilemez'

ABD'nin Brezilya ürünlerine uygulamayı planladığı yüzde 50 gümrük vergisine tepki

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD'nin Brezilya ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi uygulama kararını sert bir dille eleştirdi.

Başkan (Donald) Trump, karşılıklı fayda sağlayacak her türlü müzakereye açığız. Ancak Brezilya'nın demokrasisi ve egemenliği müzakere konusu olamaz.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Lula da Silva, ABD ile 'açık ve samimi' diyalog kurmak amacıyla bir makale kaleme aldı.

Lula, son 15 yılda ABD'nin 410 milyar dolar ticaret fazlası elde ettiğini ve ABD'nin Brezilya'ya yaptığı ihracatın yüzde 75'inin gümrüksüz olduğunu belirtti.

ABD'nin attığı adımların ekonomik değil siyasi gerekçelere dayandığını savunan Lula, ABD yönetiminin eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya dokunulmazlık sağlamak için tarifeleri ve Magnitsky Yasası'nı kullandığını ifade etti.

Lula, Brezilya ile ABD arasındaki ilişkilerin iki asrı aşkın geçmişine vurgu yaparak, ülkesinin müzakere çağrılarına açık olduğunu, ancak demokrasi ve egemenlik konusunun müzakere edilemeyeceğini yeniden vurguladı.

ABD'nin sanayileşme hedeflerini meşru bulduğunu söyleyen Lula, tek taraflı adımların 'yanlış ve mantıksız' olduğunu ve çok taraflılığın daha adil ve dengeli sonuçlar getireceğini kaydetti.

Yüksek Mahkeme kararını 'tarihi' olarak nitelendiren Lula, söz konusu kararın bir 'cadı avı' olmadığını ve anayasaya uygun süreçler sonucu alındığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Bolsonaro'ya karşı açılan davanın sonlandırılmaması halinde 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.