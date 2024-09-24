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Lula da Silva'dan BM Genel Kurulu'nda Can Yakıcı Açıklamalar

Brezilya Başkanı Lula da Silva, BM Genel Kurulu'nda insani krizlere ve iklim değişikliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:47
Lula da Silva'dan BM Genel Kurulu'nda Can Yakıcı Açıklamalar

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan BM Genel Kurulu'nda Önemli Mesajlar

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Lübnan'da yaşanan insani krizlere ve dünya genelindeki çatışmalara dikkat çekti. Lula, "Şu anda Lübnan'a da tehlikeyle yayılan, son dönemlerin en büyük insani krizine şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Anlaşmazlıklar ve Artan Gerilim

Lula da Silva, konuşmasının başında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın oturuma katıldığını vurguladı ve mevcut jeopolitik anlaşmazlıkların derinleştiğini kaydetti. "Artan ızdırap, kızgınlık, gerilim ve korkunun olduğu bir zamanda yaşıyoruz," diyen Lula, dünya genelindeki askeri harcamaların, açlık ve iklim sorunlarına çözüm arayışına yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki Durum ve İnsani Kriz

Lula, Gazze ve Batı Şeria'da yaşananların sona ermesi gerektiğinin altını çizdi. 7 Ekim 2023'teki olayların ardından Filistin halkına yönelik toplu cezalandırmanın yaşandığını vurgulayan Lula, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 40 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini" belirtti.

İklim Krizi ve Yapay Zeka

Lula, iklim değişikliğinin vurduğu aşırı hava olaylarına dikkat çekerek, "İklim krizi ile yüzleşmek için daha fazlasını yapmalıyız," ifadelerini kullandı. Amazon Havzası'ndaki kuraklık ve ormansızlaşma ile mücadele etmekte kararlı olduklarını belirten Lula, yapay zeka yönetimine yönelik uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

BM Reform Çağrısı

Son olarak, Lula da Silva, BM Şartı'nın kapsamlı bir reformdan geçtiğinin altını çizerek, "BM Şartı'nın mevcut hali, insanlığın acil sorunlarını ele almakta yetersiz kalıyor," dedi. BM'nin yeniden yapılandırılmasının zamanının geldiğini belirtti.

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