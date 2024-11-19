Lula da Silva'dan BM İçin İklim Değişikliği Konseyi Önerisi

Brezilya Liderinden Küresel İklim Değişikliği İçin Kritik Adım

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik önemli bir öneride bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde yeni bir 'İklim Değişikliği Konseyi' kurulması gerektiğini savunarak, bu adımın global iklim mücadelesini güçlendireceğini ifade etti.

Sürdürülebilir Kalkınma Oturumunda Açıklama

Lula da Silva, Rio de Janeiro'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde düzenlenen 'Sürdürülebilir Kalkınma ve Enerji Geçişi' oturumunda konuştu. Burada, iklim değişikliğiyle mücadelede farklı aktörleri ve mekanizmaları bir araya getirecek bu konseyin gerekliliğinin altını çizdi.

Zengin Ülkelerin Sorumluluğu

Devlet Başkanı, gezegeni en çok kirleten ülkelerin tarihi sorumluluklarını yerine getirmeden, diğer ülkelerden daha hırslı olmalarını isteğinin inandırıcı olmadığını söyledi. Lula da Silva, Brezilya'nın sera gazı emisyonlarını 2035 yılına kadar yüzde 59 ila yüzde 67 oranında azaltmayı hedeflediğini belirterek, gelişmiş ülkelere de sera gazı azaltım programlarını tüm üretim sektörlerinde uygulamaları çağrısında bulundu.

Ormansızlaşma Sorunu ve Amazonlar

Paris İklim Anlaşması'na yönelik daha güçlü iklim yönetimi çağrısını yineleyen Lula da Silva, çevre suçlarına karşı taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, Brezilya topraklarını kaplayan dünyanın en büyük tropik ormanı olan Amazonlar'da ormansızlaşma sorununun 2030 yılına kadar ortadan kaldırılacağını belirtti.

Kritik İklim Konferansları

Lula da Silva, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) hakkında da bilgi vererek, iklim kriziyle mücadele için finansman anlaşmalarının yapılmasını ve bu görevin 2025 toplantısına bırakılmamasını talep etti.

Uygulama Araçları ve Sürdürülebilirlik

Lula da Silva, Belen kentinde Kasım 2025'te yapılacak BM COP30 İklim Değişikliği Zirvesi'ni hatırlatarak, "İklim sisteminde geri dönüşü olmayan bir bozulmayı önlemek için son şans." dedi. Ayrıca, temsilcilerinin Bakü'de yeni bir iklim finansmanı hedefini müzakere ettiğini ve uygulama araçları olmadan hiçbir hedefin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.