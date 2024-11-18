Lula da Silva'dan G20 Zirvesi'nde Açlık ve Yoksulluk Vurgusu

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın G20 Zirvesi Açılış Konuşması

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında dikkat çekici bir konuşma yaptı. "Yiyecek bulamayan aileler, dilenen çocuklar ve umutsuz gençler olduğu sürece barış mümkün olmayacaktır" diyerek, dünya genelindeki açlık probleminin aciliyetine vurgu yaptı.

Açlık ve Yoksulluktan Kaynaklanan Sorunlar

Rio de Janeiro'daki Modern Sanat Müzesi'nde gerçekleştirilen zirvenin ilk oturumu, "Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtımı" ile başladı. Lula da Silva, konuşmasında dünyadaki açlık sorununun giderek kötüleştiğine dikkat çekti ve G20'nin bu konuda acil sorumluluklar üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

FAO Verileri ve Küresel Durum

Lula da Silva, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, bu yıl 733 milyon kişinin yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Açlığı "kolektif trajedinin nihai sembolü" olarak tanımlayan Lula, silahlara harcanan trilyonlarca doların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Dünya Genelinde Artan Çatışmalar ve İklim Krizi

Lula da Silva, günümüz dünyasının endişe verici bir durumda olduğunu belirtti ve "Bugün dünya her zamankinden daha kötü bir durumda. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek sayıda silahlı çatışmaya ve kaydedilen en yüksek zorla yerinden edilme sayısına tanıklık ediyoruz. Ayrıca, aşırı iklim olayları gezegenin dört bir yanındaki yıkıcı etkilerini hissettiriyor" dedi.

Gelecek İçin Umut: 2030 Hedefleri

Başkan, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a daha fazla ülkenin katılmasını çağrıda bulunarak, “2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için zaman tükeniyor” şeklinde konuştu. Lula da Silva, 2030 yılına gelindiğinde açlığın geçmişte kalan bir sorun olmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.