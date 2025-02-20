Lula da Silva'dan Ukrayna Barış Sürecine Dâhil Etme Çağrısı

Brezilya Lideri Lula da Silva'dan Barış Sürecine Ukrayna'nın Dahil Edilmesi Çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna'daki barış sürecinin yalnızca ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yürütülmemesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna'nın bu süreçte yer alması gerektiğini ifade eden Lula, barış anlaşması için tüm tarafların masada olması gerektiğini belirtti.

Brezilya ve Çin'den Barış Protokolü

Başkent Brazilya'daki Planalto Sarayı'nda Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa değinen Lula da Silva, "Brezilya ve Çin bir barış protokolü hazırladı ancak kimse bunu önemsemedi. Trump sadece Putin ile görüşerek bu meseleye yaklaşmamalı, aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de temas kurmalı," dedi.

Lula da Silva, Trump'ın Rusya ve Ukrayna konusundaki söylemlerini değerlendirerek, "Eğer Trump gerçekten ciddiyse, barışı sağlayabilir. Ancak bu, tüm tarafların katılımıyla mümkün olacaktır," ifadesinde bulundu.

Brezilya'nın Asker Göndermeyeceği Açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 2023'teki Brezilya ziyaretini hatırlatan Lula, "Dostum Olaf Scholz’a, bir Rus'u ya da herhangi birini öldürmek için silah satmayacağımı söyledim. Bu nedenle üzgünüm ancak Brezilya onlara ihtiyaç duydukları silahları satmayacak. Brezilya asker göndermeyecek. Brezilya sadece barış misyonları gönderecek" şeklinde konuştu.

Kapsamlı Barış Müzakereleri Vurgusu

Portekiz Başbakanı Montenegro, barış müzakerelerinin kapsamlı yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bir barış süreci mutlaka Rusya, Ukrayna ve Avrupa'yı da içermelidir. Önümüzdeki yıllarda barışı garanti altına almanın en iyi yolu budur," dedi.