Lula da Silva'dan Ukrayna Barış Sürecine Dâhil Etme Çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Ukrayna barış sürecine Ukrayna'nın da dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:32
Lula da Silva'dan Ukrayna Barış Sürecine Dâhil Etme Çağrısı

Brezilya Lideri Lula da Silva'dan Barış Sürecine Ukrayna'nın Dahil Edilmesi Çağrısı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna'daki barış sürecinin yalnızca ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yürütülmemesi gerektiğini vurguladı. Ukrayna'nın bu süreçte yer alması gerektiğini ifade eden Lula, barış anlaşması için tüm tarafların masada olması gerektiğini belirtti.

Brezilya ve Çin'den Barış Protokolü

Başkent Brazilya'daki Planalto Sarayı'nda Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa değinen Lula da Silva, "Brezilya ve Çin bir barış protokolü hazırladı ancak kimse bunu önemsemedi. Trump sadece Putin ile görüşerek bu meseleye yaklaşmamalı, aynı zamanda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de temas kurmalı," dedi.

Lula da Silva, Trump'ın Rusya ve Ukrayna konusundaki söylemlerini değerlendirerek, "Eğer Trump gerçekten ciddiyse, barışı sağlayabilir. Ancak bu, tüm tarafların katılımıyla mümkün olacaktır," ifadesinde bulundu.

Brezilya'nın Asker Göndermeyeceği Açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 2023'teki Brezilya ziyaretini hatırlatan Lula, "Dostum Olaf Scholz’a, bir Rus'u ya da herhangi birini öldürmek için silah satmayacağımı söyledim. Bu nedenle üzgünüm ancak Brezilya onlara ihtiyaç duydukları silahları satmayacak. Brezilya asker göndermeyecek. Brezilya sadece barış misyonları gönderecek" şeklinde konuştu.

Kapsamlı Barış Müzakereleri Vurgusu

Portekiz Başbakanı Montenegro, barış müzakerelerinin kapsamlı yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bir barış süreci mutlaka Rusya, Ukrayna ve Avrupa'yı da içermelidir. Önümüzdeki yıllarda barışı garanti altına almanın en iyi yolu budur," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
2
Kars'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
3
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
4
Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Oksijen Krizi Uyarısı
5
Malatya'nın 4 İlçesinde Eğitime Kar Engeli
6
Bartın'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli
7
Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?