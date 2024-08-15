Lula da Silva'dan Venezuela İçin Koalisyon Hükümeti Önerisi

Brezilya'dan Venezuela'ya Çözüm Önerisi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela'daki siyasi gerginliklere dair önemli açıklamalar yaptı. Devlet başkanı seçimlerinin ardından devam eden tartışmalarla ilgili olarak, iki önemli öneride bulundu: "koalisyon hükümeti kurulması" ya da "yeni seçimler yapılması".

Seçim Sonuçlarının Şeffaflığına Vurgu

Lula, Radio T'ye yaptığı konuşmada, Venezuelalı yetkililerden seçim sonuçlarının belirlenmesine yönelik tutanakların kamuoyuyla paylaşılmasını talep etti. Bu adımın, toplumda oluşan belirsizlikleri gidereceğini ifade etti.

Tarihi İlişkiler ve Mevcut Sorunlar

Geçmişte Nicolas Maduro ile güçlü bir ilişkiye sahip olduklarını vurgulayan Lula, Venezuela'daki mevcut siyasi durumdan ötürü bu yakınlığın zayıfladığını belirtti.

Uluslararası İşbirliği Çabaları

Brezilya lideri, Venezuela'daki siyasi sorunlara çözüm üretmek amacıyla Kolombiya ve Meksika liderleri ile işbirliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

Ortak Açıklama ile Dayanışma

Önceki günlerde Brezilya, Kolombiya ve Meksika, Venezuelalı vatandaşlarla dayanışma içinde olduklarını belirten ortak bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, oy sayım sürecinin dikkatle takip edildiği ve seçim yetkililerine halkın güvenini sağlamak adına hızlı hareket etme çağrısında bulunulduğu vurgulandı.

Venezuela'daki Seçim Sonuçları

Venezuela'da 28 Temmuz'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde, Venezuela Seçim Konseyi, Nicolas Maduro'nun oyların %51.20'sini alarak seçimi kazandığını duyurmuştu. Ancak muhalefet, seçim sonuçlarıyla ilgili ciddi itirazlarda bulunarak, verilerin doğruluğunu sorguladı ve oy sayım sürecinde hile yapıldığını öne sürdü.