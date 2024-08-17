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Lula da Silva, Venezuela Seçim Tutanaklarının Açıklanmasını Talep Etti

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela'daki seçim sonuçlarının şeffaf bir şekilde açıklanmasını istedi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:44
Lula da Silva, Venezuela Seçim Tutanaklarının Açıklanmasını Talep Etti

Brezilya Lideri Lula'dan Venezuela'ya Çağrı

Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Venezuela'da gerçekleşen devlet başkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili belirsizliklerin giderilmesi için Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tutanaklarının açıklanması gerekliliğini vurguladı.

Seçim Sonuçlarının Şeffaflığı

Ülkesindeki bir radyo kanalında konuşan Lula, Venezuelalı yetkililerden seçim sonuçlarının detaylı bir şekilde kamuoyuna sunulmasını istedi. Lula, "Nerede bu oy sayımının döküm tabloları?" diyerek, muhalefetin ve mevcut devlet başkanı Nicolas Maduro arasında süregelen çatışmalara dikkat çekti.

Demokratik Sürece Duyulan Güven

Lula, CNE'ye hitaben yaptığı çağrıda, "Muhalefet kazandığını söylüyor, Maduro da kazandığını belirtiyor. Sürecin demokratik olduğuna inanıyorum, fakat doğru veriler gösterildiğinde bunu kabullenebilirim," şeklinde ifade etti.

Bölgesel Barış Vurgusu

Venezuela halkının kendi geleceğine karar verme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Lula, "Güney Amerika’da barış içinde yaşamayı desteklemek isteyen birçok ülke var," diyerek bölgesel iş birliğine olan inancını dile getirdi.

İç Savaş Korkusu

Venezuela’da yaşanan siyasi çatışmaların iç savaşa yol açabileceği yorumlarına itiraz eden Lula, ülkedeki belirsizliklerin derinleşmesine karşı uyarıda bulundu. Daha önceki açıklamalarında, Venezuela'da koalisyon hükümeti kurulması veya yeni seçim yapılması gerektiğini kaydetmişti.

Sonuçların Ciddiyeti

Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ardından, seçim sonuçları Ulusal Seçim Konseyi tarafından %51,20 ile Maduro'nun kazanıldığı duyurulmuştu. Ancak seçim sonrası muhalefet, bu verilerin güvenilir olmadığı ve seçim sürecinde hile yapıldığı iddialarında bulunmuştu.

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