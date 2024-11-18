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Lula'dan G20 Zirvesi Öncesi Neoliberalizm Eleştirisi

Brezilya Devlet Başkanı Lula, G20 Zirvesi öncesi neoliberalizmi sert bir dille eleştirdi, sosyal hareketlere seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 06:55
Lula'dan G20 Zirvesi Öncesi Neoliberalizm Eleştirisi

Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Sert Neoliberalizm Eleştirisi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, G20 Liderler Zirvesi öncesinde katıldığı Sosyal G20 forumunda neoliberalizmi "sert" bir dille eleştirdi. 18-19 Kasım tarihlerinde Rio de Janeiro'da düzenlenecek zirve öncesinde, bağımsız sivil toplum kuruluşları (STK) ve sosyal kuruluşlar temsilcileriyle bir araya gelen Lula, önemli mesajlar verdi.

Piyasaların ve Sokakların Sesi Arasındaki Eşitsizlik

Lula da Silva, konuşmasında neoliberalizmi hedef alarak, "Piyasaların sesi ile sokakların sesi arasındaki eşitsizlik giderek derinleşiyor ve bu durum neoliberal politikaların bir sonucu" ifadelerini kullandı. G20 Zirvesi'nden beklentilerini açıkladığı sırada, sosyal hareketlere önemli bir çağrıda bulunarak, "Eğer liderler olarak bizler sorumluluklarımızı yerine getirmezsek, farkı yaratacak olan sizlersiniz. Sesinizi yükseltin; aksi takdirde hiçbir şey değişmez" dedi.

G20 Zirvesi Başlıyor

Bugün başlayacak olan G20 Liderler Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla zirve süreci başlayacak. Dünya gündeminin önem taşıyan konularının ele alınacağı bu zirve, liderlerin yaklaşan sorunlara çözüm arayışlarını şekillendirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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