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Lula'dan Netanyahu'ya Tepki

Brezilya Devlet Başkanı Lula, İsrail'in Filistin'deki eylemlerini soykırım olarak nitelendirdi ve destekçilerini harekete geçmeye davet etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 22:16
Lula'dan Netanyahu'ya Tepki

Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın Açıklamaları

Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, İsrail'in Filistin topraklarındaki askeri eylemlerini soykırım olarak nitelendirdi. Lula, bu durumun uluslararası topluma ait bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Netanyahu'ya Destek Mesajı

Lula, ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve onun politikalarını savunanları komşu ülkeleri ve dünya genelindeki destekçilerini harekete geçme çağrısında bulundu. Bu eylemlerin durdurulması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Tepkiler

Lula'nın bu sert açıklamaları, pek çok ülkede yankı buldu. Ortadoğu'daki durumun karmaşık yapısı göz önüne alındığında, bu tür yorumların uluslararası ilişkileri nasıl etkileyebileceği merak konusu.

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