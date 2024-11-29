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Lula: Darbe Girişimi Hükümeti Devirmeye Yönelikti

Brezilya Devlet Başkanı Lula, eski hükümetine yönelik darbe planlarını eleştirdi, demokrasinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 06:05
Lula: Darbe Girişimi Hükümeti Devirmeye Yönelikti

Brezilya Devlet Başkanı Lula'dan Darbe Suçlaması

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, hükümetine yönelik darbe planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Lula, "Devlet başkanlığını üstlenmemizi engellemek için darbe yapmaya çalıştılar" dedi.

Eski Başkan Bolsonaro'yu Hedef Aldı

Lula, başkent Brazilya'da gerçekleştirdiği konuşmada, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro dönemini işaret ederek, hükümetini iktidardan düşürmeyi amaçlayan darbe girişimlerine dair ciddi iddialarda bulundu. Hükümetinin devrilme teşebbüsünün gerçekten gerçekleştiğini vurgulayan Lula, bu durumun kimse tarafından inkâr edilemeyeceğini belirtti.

Demokrasinin önemine dikkat çeken Lula da Silva, "Herkesin haklara sahip olduğu ama herkesin başkalarının haklarına saygı gösterdiği medeni bir toplum inşa etmenin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bolsonaro'dan Yanıt Geldi

Öte yandan, Bolsonaro, Lula'nın kazandığı seçim sonrası önerilen önlemlerin Anayasal çerçevede tartışıldığını ifade ederek, darbe girişimi planlarının yalnızca tartışmaya açıldığını savundu. Bolsonaro, "Darbe taslağı Anayasa'ya dayalıydı. Anayasa'daki bir maddeyi tartışmak suç mudur?" dedi.

Polis Raporu ve Tutuklamalar

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planlarının taslakları, polis tarafından eski bir bakanın evinde ele geçirildi. Brezilya Yüksek Mahkemesi, Federal polisin darbe planına ilişkin raporunu kamuoyuna sundu. Bu raporda, toplanan delillerin Bolsonaro'nun Lula'nın hükümetine darbe girişiminde rol oynadığını gösterdiği belirtildi.

Polis, 19 Kasım tarihinde Lula da Silva'yı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla 4 asker ve 1 polisi tutukladı. Brezilya Federal Polisi, 21 Kasım'da Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Bolsonaro'nun da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Seçimler ve Protestolar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde sol görüşlü Lula da Silva, aşırı sağcı Bolsonaro'yu mağlup etti. Lula, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başladı. Seçim sonuçlarının ardından Bolsonaro destekçileri, günlerce süren otoyol kapatma eylemleri düzenledi ve 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle büyük bir protesto gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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