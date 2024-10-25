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Lula'nın Sağlık Sorunları Nedeniyle COP16 Zirvesi'ne Katılamayacak

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sağlık sorunları yüzünden Kolombiya'daki COP16 Zirvesi'ne katılamayacak.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 21:59
Lula'nın Sağlık Sorunları Nedeniyle COP16 Zirvesi'ne Katılamayacak

Lula da Silva'nın Katılamayacağı COP16 Zirvesi

Brezilya'nın lideri Luiz Inacio Lula da Silva, sağlık problemleri nedeniyle Kolombiya'da gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı’na katılamayacağını açıkladı.

Resmi Açıklama ve Sağlık Durumu

Planalto Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Lula'nın tıbbi öneriler doğrultusunda Kolombiya'nın Cali kentindeki COP16 Zirvesi'ne gitmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Ayrıca, ulusal basında yer alan haberlere göre, sağlık durumu üzerine açıklamaların yapılması bekleniyor.

Hastane Tedavisi ve Önlemler

Lula da Silva'nın 78 yaşında olduğu ve evinin mutfağında yaşadığı kazada, başına aldığı darbe sonrası Sirio-Libanes Hastanesi'nde tedavi altında bulunduğu ifade edildi. Doktorları, kendisine uzun seyahatlerden kaçınması gerektiğini tavsiye etti.

Önceki Katılamadığı Zirve

Benzer bir nedenle Lula da Silva, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'ne de katılamamıştı.

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