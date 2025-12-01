Lüleburgaz'da 39 TR 807 Plakalı Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Lüleburgaz'da üniversite bölgesinde takla atan otomobil: 2 yaralı

Kaza özeti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üniversite bölgesinde meydana gelen trafik kazasında, 39 TR 807 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve takla attı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde seyir halindeki 39 TR 807 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç karşı şeride geçip ters dönerken bir süre sürüklendi ve kapalı durumdaki akaryakıt istasyonunun yanında durabildi.

Otomobilde bulunan iki kişi, cam kırıklarına bağlı hafif sıyrıklarla kazayı atlattı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yaralılar ayakta tedavi edildi.

Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

LÜLEBURGAZ’DA TAKLA ATAN ARAÇTAN 2 KİŞİ YARALI OLARAK KURTULDU KIRKLARELİ İHA BARIŞ CAN KORKMAZ