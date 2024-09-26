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Lüleburgaz'da Eğlence Mekanında Yangın Paniği

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir eğlence mekanının bahçesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:07
Lüleburgaz'da Eğlence Mekanında Yangın Paniği

Lüleburgaz'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek mekanın çatısına ve yanındaki bir binaya sıçradı. Olay, Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde tadilat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana geldi.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

Yangın çıkışının haber alınmasının ardından, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, binalarda bulunan kişileri güvenli bir şekilde tahliye etti ve yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin başarılı çalışması sonuç verdi

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak her iki binada da hasar meydana geldi. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın, mekanın bulunduğu binanın çatısı ile yan binaya sıçradı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın, mekanın bulunduğu binanın çatısı ile yan binaya sıçradı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın, mekanın bulunduğu binanın çatısı ile yan binaya sıçradı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın, mekanın bulunduğu binanın çatısı ile yan binaya sıçradı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın, mekanın bulunduğu binanın çatısı ile yan binaya sıçradı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eğlence mekanı bahçesinde çıkan yangın söndürüldü. Yangın, mekanın bulunduğu binanın çatısı ile yan binaya sıçradı.

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