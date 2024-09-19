Lüleburgaz Deresi Yosunla Kapa

Lüleburgaz Deresi Yosunla Kaplandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Lüleburgaz Deresi, son dönemde kuraklık nedeniyle akışını kaybetti. Derenin yüzeyi, bu durum sonucunda yoğun bir şekilde yosunla kaplandı.

Yoğun Yosun Oluşumu

Özellikle Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü çevresinde gözlemlenen yosun oluşumu, derenin ekosistemini tehdit ediyor. Uzmanlar, akışın durması ve kuraklığın devam etmesi halinde daha ciddi sorunların baş gösterebileceğine dikkat çekiyor.

Çözüm Arayışları: Yerel yönetimlerin, bu duruma karşı harekete geçmesi ve su kaynaklarının korunması için önlemler alması gerektiği vurgulanıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı. Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı. Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı. Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı. Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı. Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı. Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı. Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı. Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki derenin yüzeyi yosunla kaplandı. Kuraklık nedeniyle akışı durma noktasına gelen Lüleburgaz Deresi'nde yosun oluştu.