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Luvi Araştırmaları Vakfı, Batı Anadolu'daki 483 Tunç Çağı Yerleşimini Yayınladı

Luvi Araştırmaları Vakfı, Batı Anadolu'daki 483 Tunç Çağı yerleşimlerine dair verileri içeren yeni bir veri tabanı yayımladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:35
Luvi Araştırmaları Vakfı, Batı Anadolu'daki 483 Tunç Çağı Yerleşimini Yayınladı

Luvi Araştırmaları Vakfı'ndan Önemli Bir Yayın

İsviçre merkezli Luvi Araştırmaları Vakfı, Batı Anadolu'daki Orta ve Geç Tunç Çağı'na tarihlenen 483 önemli yerleşim ile ilgili kapsamlı bilgileri içeren yeni bir veri tabanı ve interaktif harita yayımladı.

Tunç Çağı'na İnteraktif Bir Bakış” başlıklı bu çalışma, arkeolojik alanların isimleri, açıklamaları ve temel literatür referansları gibi detaylı bilgileri içeriyor. Veritabanı, Pleiades, Wikidata ve Dbpedia gibi harici internet veri kaynaklarıyla bağlantı kurarak, araştırmalar ve kurumlar arasında veri paylaşımını teşvik ediyor.

Etkileşimli Harita ile Keşif

Kullanıcılar, etkileşimli harita aracılığıyla antik yerleşimlerin coğrafi konumlarında dinamik bir şekilde gezinebilirler. Bu çalışma, Luvi Araştırmaları Vakfı Başkanı ve Jeoarkeolog Eberhard Zangger tarafından destekleniyor. Zangger, Tunç Çağı'ndaki Miken kültürü ve İç Anadolu'daki Hitit İmparatorluğu'nun uzun zamandır iyi bir şekilde belgelendiğini, ancak Türkiye'nin batı bölgesinin aynı dönemde kültürel olarak göz ardı edildiğini belirtti.

Zangger, “Günümüzde bu yanlış kanı yıkılmıştır. Yüzlerce büyük ve kalıcı yerleşim, Luvilerin yaşadığı bölgenin ekonomik ve siyasi önemini vurgulamaktadır” dedi.

Türkiye'nin Zengin Tarihi ve Luviler

Vakfın kurucu başkanı Zangger, Luvilerle ilgili faaliyetlerin Türkiye'nin zengin tarihini daha iyi anlamamıza katkı sağlayacağını ifade etti. Vakfın 2014'te kurulduğunu ve bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunu vurgulayan Zangger, “Antik Anadolu tarihi bağlamında Luviler önemli bir yere sahiptir” şeklinde konuştu.

Zangger, Batı Anadolu’nun doğal kaynaklar açısından zengin olmasına rağmen, Miken ve Hitit tarihi yazımında sıkça ihmal edildiğini belirtti. Luvilerle ilgili yapılan son çalışmalar, tarih anlayışlarını önemli ölçüde yeniden şekillendirmiş olup, uzun süredir var olan yanlış anlamaları düzeltmektedir.

Modern Tekniklerin Kullanımı ve Araştırma Olanakları

Zangger, arkeolojik alanların korunması için çeşitli zorlukların ortaya çıktığını, ancak son 10 yılda yapılan kazıların Batı Anadolu'daki Tunç Çağı yerleşimlerini belgelediğini söyledi. “Bu altı, yedi büyük yerleşim alanı, 5 bin yıl boyunca iskan görmüştür” diyen Zangger, bu alanların keşfinin Türkiye'nin zengin tarihini anlamamıza ve uluslararası ilgiyi artırmamıza yardımcı olacağını vurguladı.

Teknolojideki gelişmeler sayesinde araştırma olanaklarının sınırsız olduğunu belirten Zangger, dron ve helikopter kullanarak alanları tarayabileceklerini ve bu süreçte çığır açabilir bulgulara ulaşabileceklerini ifade etti. “Truva Ovası'nı hava yöntemleriyle tarayarak, şehir sınırlarını belirlemek mümkün olacaktır” dedi.

Sonuç olarak, Luvi Araştırmaları Vakfı'nın çalışmaları, Türkiye'nin tarihsel mirasını aydınlatmakta önemli bir rol oynamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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