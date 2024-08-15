M Çiçeği Hastalığı ile İlgili Önemli Bilgiler

M Çiçeği Hastalığı ve Güncel Durum

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, M çiçeği hastalığı (mpox) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Balık, "Henüz yeni varyant, Afrika dışındaki dünyanın diğer bölgeleri için bir risk oluşturmuyor." dedi.

Hastalığın Kuluçka Süresi ve Belirtileri

Prof. Dr. Balık, hastalığın kuluçka süresinin 5-21 gün arasında değiştiğini belirtti ve belirtilerini şu şekilde sıraladı: "Eklem, kas ve baş ağrısı, lenf bezlerinde büyüme, avuç içi ve ayak tabanları dahil sulu döküntüler."

Virüsün Yayılımı ve Önlemler

Virüsün, yakın temas, tarihsel olarak ki şehven (cinsel ilişki) yoluyla hızla yayıldığını ifade eden Balık, son dönemde damlacık enfeksiyonu yoluyla da bulaşabileceğine dair bulgular olduğunu aktardı. Afrika'da vakaların hızla artmasından dolayı acil durum bildirimi yapıldığını hatırlatan Balık, "Ülkemizde büyük bir panik yaratacak bir durum yoktur" şeklinde konuştu.

DSÖ'nün Aşı Önerileri

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belli bölgelerde ve risk grubundaki kişilere aşı yapılmasını önerdiğini belirten Balık, 2022 yılındaki salgın sırasında DSÖ'nün bu aşıları göndermiş olduğunu da aktardı. Bu kapsamda vatandaşlara paniğe kapılmamaları gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Balık, Sağlık Bakanlığı'nın bu tür hastalıkları yakından takip ettiğini ve M çiçeği gibi hastalıklara karşı Türkiye'deki titiz çalışmaları sürdüğünü belirtti.