M Çiçeği Salgını Tüm Dünyayı Etkileyen Bir Tehdit

M Çiçeği Salgınının Küresel Etkisi

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya, M çiçeği (mpox) salgınının yalnızca Afrika'nın değil, tüm dünyanın karşılaştığı bir sorun olduğunu ifade etti.

Basın Toplantısında Önemli Açıklamalar

Kaseya, düzenlediği basın toplantısında M çiçeğiyle ilgili güncel verileri paylaştı. 26 Ağustos itibarıyla Afrika Birliği (AfB) üyesi 13 ülkede toplam 22 bin 863 vaka ve 622 ölüm tespit edildiğini belirtti. "M çiçeği, yalnızca Afrika'da değil, dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olarak karşımızda," dedi.

Salgınla Mücadele Çalışmaları

Kaseya, AfB olarak salgınla mücadeleye devam ettiklerini vurguladı ve Orta Afrika'nın en çok etkilenen bölge olduğunu sözlerine ekledi.

M Çiçeği Virüsünün Bulaşma Yolları

M çiçeği virüsü, enfekte hayvanlar ve bireylerden insanlara bulaşır. Vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı eşyaları kullanmak veya vücut sıvılarıyla temas etmek en yaygın bulaşma yollarındandır. İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkarken, yüksek ateş, baş ve kas ağrısı ile ciltte su çiçeğine benzer kabarcıkların oluşmasına neden olabilir.

Tedavi ve Önlemler

Henüz özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, hastalığın tedavisi genellikle antiviral ilaçlarla sağlanıyor. Vakaların büyük çoğunluğu hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içerisinde iyileşiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2022 yılında "maymun çiçeği hastalığı" ismini ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları gerekçesiyle "mpox" olarak değiştirmiştir.