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M Çiçeği Virüsü Global Yayılımını Sürdürüyor

Dünya Sağlık Örgütü, M çiçeği virüsünün dünya genelindeki yayılma durumunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 13:51
M Çiçeği Virüsü Global Yayılımını Sürdürüyor

Dünya Genelinde M Çiçeği Virüsü Uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), M çiçeği (mpox) virüsünün dünya genelinde sürekli olarak yayıldığına dair uyarılarda bulundu. Bu konuya dair 35’inci durum raporunu yayınlayan örgüt, virüsün tehlikeli boyutlara ulaştığını bildirdi.

Yeni Vaka ve Ölümler

Rapor, Haziran 2024 itibarıyla WHO'ya 26 ülkeden toplam 934 yeni laboratuvar onaylı M çiçeği virüsü vakası bildirildiğini ve bunun yanında 4 ölüm kaydedildiğini ortaya koydu. Bu durum, M çiçeği virüsünün hala yayılmaya devam ettiğini gösteriyor.

Bölgesel Dağılım

WHO, bildirilen vakaların coğrafi dağılımını da açıkladı. Afrika bölgesinden 567, Amerika bölgesinden 175, Avrupa'dan 100, Batı Pasifik'ten 81 ve Güneydoğu Asya'dan ise 11 vaka kaydedildiği belirtildi. Doğu Akdeniz bölgesinde ise herhangi bir vakaya rastlanmadığı vurgulandı.

Gerçek Vaka Sayısı Düşük Olabilir

Raporda, ülkelerden M çiçeği vakalarıyla ilgili bildirimlerin azaldığına dikkat çekildi ve mevcut küresel verilerin gerçek vaka sayısından düşük olabileceği tahmin edildi. Özellikle Afrika bölgesindeki doğrulanmış vakaların %96'sının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bildirildiği kaydedildi.

Bulaşma Yöntemleri ve Belirtiler

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşmaktadır. Vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek virüsün yayılmasındaki önemli nedenler arasında yer almaktadır.

Virüs kapıldıktan sonra ilk belirtiler 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkabilmektedir. Belirtiler arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alır.

Moda Başvurular ve Tedavi Yöntemi

Özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, M çiçeği hastalığının tedavisi genellikle antiviral ilaçlarla yapılmaktadır. Vakaların büyük çoğunluğu hastalığı hafif geçirirken, hastalar birkaç hafta içerisinde sağlıklarına kavuşmaktadır.

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