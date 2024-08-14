Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

M Çiçeği Virüsü İçin Halk Sağlığı Acil Durumu İlanı

DSÖ, M çiçeği virüsünün uluslararası sağlık acil durumu olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 21:01
M Çiçeği Virüsü İçin Halk Sağlığı Acil Durumu İlanı

Dünya Sağlık Örgütü'nden M Çiçeği Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsü ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. DSÖ Acil Durum Komitesi'nin toplandığını belirten Ghebreyesus, "Bugün yapılan toplantıda, M çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye edildi; bu tavsiyeyi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Artan Vakalar ve Ölümler

Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün (Mpox) Afrika ve diğer bölgelerde hızla yayıldığını vurguladı. Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son 10 yıldır M çiçeği vakalarının arttığını söyleyen Ghebreyesus, "Geçen yıl bildirilen vaka sayısı önemli ölçüde yükseldi. Bu yıl ise 14 binden fazla vaka kaydedilirken, 524 kişi yaşamını yitirdi," dedi.

Bulaşma Yolları ve Belirtiler

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlar ve enfekte bireylerden bulaşabilmektedir. Bulaşma yolları arasında vücut döküntülerine dokunmak ve enfekte eşya kullanmak yer alıyor. İlk belirtiler virüs kapıldıktan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkıyor, bu belirtiler arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar bulunuyor.

Tedavi Yöntemleri

Henüz özel bir tedavi yöntemi bulunmamakta, bu nedenle hastalık antiviral ilaçlarla yönetilmektedir. Çoğu hasta hastalığı hafif geçirerek birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

DSÖ, 2022 yılında "maymun çiçeği" olarak bilinen hastalığın adını ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle "mpox" olarak değiştirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!