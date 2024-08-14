M Çiçeği Virüsü İçin Halk Sağlığı Acil Durumu İlanı

Dünya Sağlık Örgütü'nden M Çiçeği Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsü ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. DSÖ Acil Durum Komitesi'nin toplandığını belirten Ghebreyesus, "Bugün yapılan toplantıda, M çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye edildi; bu tavsiyeyi kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Artan Vakalar ve Ölümler

Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün (Mpox) Afrika ve diğer bölgelerde hızla yayıldığını vurguladı. Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son 10 yıldır M çiçeği vakalarının arttığını söyleyen Ghebreyesus, "Geçen yıl bildirilen vaka sayısı önemli ölçüde yükseldi. Bu yıl ise 14 binden fazla vaka kaydedilirken, 524 kişi yaşamını yitirdi," dedi.

Bulaşma Yolları ve Belirtiler

M çiçeği virüsü, kemirgen hayvanlar ve enfekte bireylerden bulaşabilmektedir. Bulaşma yolları arasında vücut döküntülerine dokunmak ve enfekte eşya kullanmak yer alıyor. İlk belirtiler virüs kapıldıktan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkıyor, bu belirtiler arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar bulunuyor.

Tedavi Yöntemleri

Henüz özel bir tedavi yöntemi bulunmamakta, bu nedenle hastalık antiviral ilaçlarla yönetilmektedir. Çoğu hasta hastalığı hafif geçirerek birkaç hafta içinde iyileşmektedir.

DSÖ, 2022 yılında "maymun çiçeği" olarak bilinen hastalığın adını ırkçılık ve ayrımcılık kaygıları nedeniyle "mpox" olarak değiştirmiştir.