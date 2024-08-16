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M Çiçeği Virüsü: Küresel Bir Tehdit

M çiçeği virüsü, 16 ülkede tespit edildi ve DSÖ acil durum ilan etti. Salgın, aşı çalışmalarını hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 17:14
M Çiçeği Virüsü: Küresel Bir Tehdit

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, Poxviridae ailesine ait ve maymun çiçeği virüsünden kaynaklanan viral bir hastalıktır. 1958'de Danimarka'daki maymun koloni araştırmalarında tespit edilmiştir. İlk insan vakası ise 1970 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görüldü.

Virüsün Yayılımı ve Vaka Sayıları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği virüsünün dünya genelinde 16 ülkede görüldüğünü bildirdi. Bu ülkelerden 13'ü Afrika'da bulunuyor ve vaka sayısı 17 bin 541'e ulaştı.

Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ölümlerin %97'si gerçekleşti. Virüs, Afrika dışında İsveç, Avustralya ve Pakistan gibi ülkelerde de tespit edildi.

Aşı Çalışmaları ve Sağlık Önlemleri

DSÖ, çiçek hastalığı aşılarının M çiçeği virüsüne karşı koruma sağladığını belirtmekte. Amerikan CDC'si, JYNNEOS aşısının etkin olduğunu vurguluyor. Avrupa Birliği'nde ise, MVA-BN aşısı onaylanmıştır.

Afrika Birliği, bu süreçte 23 milyon aşı dozu temin etmeyi planlıyor. Sağlık kuruluşları, virüsün yayılımını önlemek için sıkı önlemler alınmasını öneriyor.

Semptomlar ve Tedavi Yöntemleri

M çiçeği virüsü belirtileri arasında yüksek ateş, yorgunluk ve ciltte su çiçeğine benzer döküntüler yer alır. Enfekte bireylerden ve kemirgen hayvanlardan bulaşabilen virüs için henüz spesifik bir tedavi yoktur, ancak destekleyici bakım ve antiviral ilaçlar kullanılabilir.

Virüsün Adlandırılması

Virüs 2022 yılında DSÖ tarafından ayrımcılık endişeleri nedeniyle mpox olarak yeniden adlandırıldı. Ayrıca, virüs alt türlerinin isimleri de değiştirildi.

Gelecek Günler ve Yapılması Gerekenler

Hastalıklar hızla yayılırken, sağlık otoriteleri evde izolasyon ve hijyen önlemleri alınması konusunda uyarılarda bulunuyor. M çiçeği virüsünün yayılması önlenmelidir.

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