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M Çiçeği Virüsü Salgınlarına Dair Umut Verici Açıklama

DSÖ Genel Direktörü, M çiçeği virüsü salgınlarının kontrol altına alınabileceğini ve durdurulabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:26
M Çiçeği Virüsü Salgınlarına Dair Umut Verici Açıklama

M Çiçeği Virüsü Salgını Hakkında Yeni Gelişmeler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkelerde ortaya çıkan M çiçeği virüsü salgınlarının durdurulabileceği mesajını verdi.

DSÖ’nün Müdahale Planı

DSÖ, M çiçeği virüsünün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla bir küresel stratejik hazırlık ve müdahale planı oluşturmuş durumda. Bu plan, 14 Ağustos’ta M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmesinin ardından şekillendi.

Finansman İhtiyacı

Açıklamada, söz konusu plan doğrultusunda Eylül 2024-Şubat 2025 döneminde 135 milyon dolarlık bir finansmana ihtiyaç duyulacağı ve DSÖ’nün bu süreçte bir fon çağrısı yapacağı bildirildi.

Uygulanacak Stratejiler

Ghebreyesus, geçici ve kalıcı önerilere dayanan planın, virüsle ilgili araştırmaları ilerletmek için kapsamlı gözetim, önleme, hazırlık ve yanıt stratejilerini içereceğini belirtti. Ayrıca, test ve aşılara eşit erişimin sağlanması ve toplumların salgın önleme faaliyetlerine aktif katılımı teşvik edilecektir.

Salgınla Mücadelede İşbirliği

Ghebreyesus, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve komşularındaki M çiçeği virüsü salgınları kontrol altına alınabilir ve durdurulabilir" ifadesinde bulundu. Bunun için uluslararası kuruluşlar, ulusal ve yerel ortaklar, sivil toplum kuruluşları ve araştırmacılar arasında kapsamlı bir eylem planının hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

M Çiçeği Virüsü ve Bulaşma Yolları

M çiçeği virüsü, genellikle kemirgen hayvanlardan ya da enfekte bireylerden bulaşmaktadır. Hastalığın belirtileri, virüsü kapmadan 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkmakta ve genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı gibi semptomları içermektedir.

Şu an için özel bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, hastalığın tedavisinde genellikle antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Çoğu vaka hafif seyir etmekte ve birkaç hafta içinde tedavi edilmekte.

DSÖ, 2022 yılında "maymun çiçeği hastalığı" olarak bilinen bu hastalığın ismini mpox olarak değiştirmiştir.

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