M Çiçeği Virüsü Hakkında Önemli Bilgilendirme

Büyük Aile Platformu, M çiçeği (mpox) virüsünün yayılmasında cinsel yönelimin kritik bir rol oynadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, aşı sürecinde, eşcinsel erkeklerin risk grubu olarak önceliklendirilmesinin toplumsal sağlık açısından büyük bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

Salgının Yayılma Hızının İncelenmesi

2022 yılında İngiltere'de ortaya çıkan maymun çiçeği salgınının, özellikle eşcinsel, biseksüel ve diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren bireyler arasında hızla yayıldığı belirtildi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’nın Haziran 2022’de yayımladığı güvenilir bir rapora göre, olgu sayılarının büyük bir kısmı İspanya'nın Kanarya Adaları'nda gerçekleşen bir eşcinsel festivaline bağlı olduğu aktarıldı.

Vaka Analizleri ve Sonuçları

1406 kişi üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, vakaların büyük bir kısmının erkek olduğu tespit edildi. Toplamda 1400 vakadan %99'unun erkek olduğu ve bunların %96'sının eşcinsel, biseksüel ya da erkeklerle cinsel ilişki yaşayan bireylerden oluştuğu belirtildi. Bu durumda, cinsel yönelimlerin virüsün bulaşmasında önemli bir belirleyici olduğu vurgulandı.

Sağlık Yetkililerinin Çabaları

Açıklamaya devam eden platform, sağlık yetkililerinin, eşcinsel erkek topluluğu içerisinde farkındalığı artırmak ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla çeşitli kampanyalar başlattığını belirtti. Ancak bazı ülkelerde, LGBT lobisinin etkisiyle bu tespitlerin göz ardı edildiği ve asıl risk gruplarının yeterince değerlendirilemediği vurgulandı. Cinsel Temas Yoluyla Bulaşma Riski

Açıklamada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin, haziranda gerçekleştirilen eşcinsel bireylerin onur yürüyüşü öncesinde aşı olmaya davet ettiği ifade edildi. Maymun çiçeği virüsü genellikle ciltte döküntüler, ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Ancak cinsel temas yoluyla bulaşmanın yaygın olduğu bu salgında, cinsel sağlık kliniklerine başvuranlarda daha spesifik belirtilerin de gözlemlendiği kaydedildi.

Sonuç ve Öneriler

Salgının başlangıcından bu yana ölümler düşük seviyelerde kalmış olsa da, ciddi semptomlar nedeniyle hastaneye yatışlar yaşanmakta. Virüsün yayılımını kontrol altına almak için, risk gruplarına yönelik aşı kampanyaları ve halk sağlığı bilgilendirmelerinin artırılması gerektiği ifade edildi.