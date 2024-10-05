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M. Uğur Derman'ın 'Kalem Güzeli' Eseri Tanıtıldı

M. Uğur Derman, 'Kalem Güzeli' eserinin tanıtımını gerçekleştirdi. Kitap, hüsnühat sanatı hakkında önemli bilgiler sunuyor.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 19:02
M. Uğur Derman'ın 'Kalem Güzeli' Eseri Tanıtıldı

M. Uğur Derman'ın 'Kalem Güzeli' Eseri Tanıtıldı

Hattat Mahmud Bedreddin Yazır tarafından kaleme alınan ve Ketebe Yayınları tarafından yayımlanan Kalem Güzeli eserinin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Taksim Camii Kültür Merkezi'nde Mahmut Sami Kanbaş moderatörlüğünde yapıldı.

Derman'dan 'Kalem Güzeli' Üzerine Açıklamalar

M. Uğur Derman, hüsnühat sanatıyla ilgilenen katılımcılara yaptığı konuşmada, eserin içeriği ve yayımlanma süreci hakkında bilgi verdi. Yazır'ın, yaşlılık döneminde bu eseri kaleme almayı hedeflediğini belirtirken, "Son döneminde bu eseri kaleme almış ancak neşredememiştir," dedi.

Yazır’ın Eseri Neden Önemli?

Derman, Kalem Güzeli'nin Osmanlı dönemine ait önemli bir hat sanatı eseri olduğunu vurguladı. Yazır’ın 1895-1952 yılları arasında yaşamış bir din alimi olduğunu hatırlatarak, "Hayatının sonlarında 3,5 cildini hazırladı ama tamamlayamadı," şeklinde konuştu.

Yıllar İçinde Süreç

Derman, yazarı vefatından sonra eserin varlığından haberdar olduğunu ve eserin ilk kez 1972 yılında yayımlandığını ifade etti. Derman, eser tükendiğinde fotokopi ile çoğaltıldığını ve şimdi de ikinci baskısıyla okurlarla buluştuğunu aktardı.

Kalem Güzeli Hakkında Detaylar

Kalem Güzeli, Ketebe Yayınları tarafından uzman bir ekiple hazırlanmış ve üç ciltten oluşan yeni bir edisyonla yayınlandı. Eser, özellikle İslâm sanatları, kaligrafi ve hüsnühat ilgilileri için eşsiz bir rehber niteliği taşıyor. İçerdiği zengin bilgilerle, yazının gelişimi ve estetiği hakkında detaylar sunuyor.

Sonuç olarak, Kalem Güzeli, hem geçmişi günümüze taşıyan değerli bilgiler içeriyor hem de hüsnühat meraklılarına yol gösteriyor.

Hattat Mahmud Bedreddin Yazır'ın hüsnühat sanatına dair kaleme aldığı ve Ketebe Yayınları...

Hattat Mahmud Bedreddin Yazır'ın hüsnühat sanatına dair kaleme aldığı ve Ketebe Yayınları tarafından yayınlanan "Kalem Güzeli" eserinin tanıtımı yapıldı. Hattat M. Uğur Derman'ın (sağda) yayına hazırladığı eserin Taksim Camii Kültür Merkezi'ndeki tanıtım etkinliği Mahmut Sami Kanbaş (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Hattat Mahmud Bedreddin Yazır'ın hüsnühat sanatına dair kaleme aldığı ve Ketebe Yayınları...

Hattat Mahmud Bedreddin Yazır'ın hüsnühat sanatına dair kaleme aldığı ve Ketebe Yayınları tarafından yayınlanan "Kalem Güzeli" eserinin tanıtımı yapıldı. Hattat M. Uğur Derman'ın (sağda) yayına hazırladığı eserin Taksim Camii Kültür Merkezi'ndeki tanıtım etkinliği Mahmut Sami Kanbaş (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Hattat Mahmud Bedreddin Yazır'ın hüsnühat sanatına dair kaleme aldığı ve Ketebe Yayınları...

Hattat Mahmud Bedreddin Yazır'ın hüsnühat sanatına dair kaleme aldığı ve Ketebe Yayınları tarafından yayınlanan "Kalem Güzeli" eserinin tanıtımı yapıldı. Hattat M. Uğur Derman'ın (sağda) yayına hazırladığı eserin Taksim Camii Kültür Merkezi'ndeki tanıtım etkinliği Mahmut Sami Kanbaş (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Hattat Mahmud Bedreddin Yazır'ın hüsnühat sanatına dair kaleme aldığı ve Ketebe Yayınları...

Hattat Mahmud Bedreddin Yazır'ın hüsnühat sanatına dair kaleme aldığı ve Ketebe Yayınları tarafından yayınlanan "Kalem Güzeli" eserinin tanıtımı yapıldı. Hattat M. Uğur Derman'ın (sağda) yayına hazırladığı eserin Taksim Camii Kültür Merkezi'ndeki tanıtım etkinliği Mahmut Sami Kanbaş (solda) moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

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