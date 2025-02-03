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M23 İsyancıları Goma’da Ateşkes İlan Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Goma kentini ele geçiren M23 isyancıları, insani krizle mücadele için ateşkes ilan etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 23:05
M23 İsyancıları Goma’da Ateşkes İlan Etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Goma'da Ateşkes Duyurusu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti olan Goma, geçen hafta isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) tarafından ele geçirilmişti. M23, ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Ateşkesin Başlangıcı

M23’ün siyasi kanadı olan Kongo Nehri İttifakı (AFC) tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin 4 Şubat itibarıyla başlayacağı belirtildi. Alınan kararın, KDC yönetiminin bölgede sebep olduğu insani krizle mücadele amacıyla alındığı ifade edildi.

Çatışmalar ve Sonuçları

KDC'nin doğusunda, M23 ile güvenlik güçleri arasında süregelen çatışmalar sonucunda, yılbaşından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu. Goma'nın ele geçirilmesiyle birlikte birçok köy ve kasabanın da kontrolü M23’ün eline geçti.

Birleşmiş Milletler Açıklamaları

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yılbaşından bu yana süren çatışmalarda 900 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 880 kişinin yaralandığını duyurdu. BM ve KDC yönetimi, Ruanda’yı M23’e destek vermekle suçlamakta, Ruanda ise bu iddiaları reddetmektedir.

M23 Tarihçesi

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla 23 Mart 2009 tarihinde imzalanan barış anlaşmasının bozulmasının ardından M23 isyancı grubu ortaya çıkmıştır. M23, çoğunluğunu Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’nin kabilesi olan Tutsilerin oluşturduğu bir grup olarak bilinmektedir.

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