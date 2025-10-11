Maastricht'te Gazze Anması: Filistinli Çocuklar ve Gazeteciler Anıldı

Maastricht'te Gazze için anma töreni düzenlendi

Hollanda'nın Maastricht kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar ve gazeteciler için anma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte sembolik sergiler ve anmalar

Organizasyonu Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı tarafından yapılan tören, kentin en eski kilisesi Sint Servaas Bazilikası önünde düzenlendi. Etkinlikte, Gazze'de İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk ve gazeteciler anıldı.

Meydanda, öldürülen basın mensuplarının fotoğrafları ve isimleri sergilenirken, binlerce çocuk ayakkabısı da meydana bırakıldı. Ayrıca Gazze'de hayatını kaybeden çocukların adları ve yaşları tek tek okundu.

Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze'de yaşananları anlatan broşürler dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Vakfın yöneticisi konuştu

Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfının yöneticisi Esther van der Most, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinli çocuklar için 15. kez ve gazeteciler için ikinci kez anma töreni düzenlediklerini söyledi.

Van der Most, Gazze'deki durumun 7 Ekim'de başlamadığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Şu anda (Gazze'de) bir ateşkes var. Bu çok gerekliydi. Gazze'ye gıda girmesi gerekiyor ama İsrail'in Filistin'i işgali onlarca yıldır sürüyor ve Filistin halkına karşı gerçekten çok fazla haksızlık yapıldı. Bu durmalı. Dolayısıyla işgal sona ermeden asla adalet gelmeyecek."

Bombardımanların durmasının tek başına "barış ya da adalet" anlamına gelmediğini belirten van der Most, "Ne tür bir anlaşma olursa olsun, Filistin'in işgali ve sömürgeleştirilmesi sona ermeden asla adalet gelmeyecek. Bu nedenle Filistin tamamen özgür olana kadar eylem yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Van der Most, insanların ayakkabıları ve gazetecilerin fotoğraflarını gördüklerinde Gazze'de olanları daha iyi idrak ettiklerini belirterek, "Hiçbir savaşta bu kadar gazeteci ölmemişti. Bir insan olarak onların hikayelerini anlatma ve diğer gazetecilerin işlerini güvenli şekilde yapabilmeleri için mücadele etme sorumluluğu hissediyorum." dedi.

