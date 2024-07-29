Macaristan, AB Komisyonu Üyesi Olarak Varhelyi'yi Tercih Etti

Macaristan AB Komisyonu Üyeliğini Varhelyi ile Süslüyor

Macaristan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nda üye önerme hakkını bir kez daha Oliver Varhelyi’den yana kullandı. Ülkenin Başbakanı Viktor Orban, bu tercihini sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

Orban'dan Varhelyi'ye Övgü

Orban, yaptığı açıklamada, "Son beş yıl boyunca Varhelyi, AB’nin komşuluk coğrafyasında ve ötesinde olumlu bir güç olarak fark yaratabileceğini kanıtladı. Önümüzdeki Komisyon'da mükemmel bir iş çıkaracak." şeklinde konuştu.

Varhelyi'nin Geçmişi

Macar siyasetçi Oliver Varhelyi, 2019 yılındaki seçimlerin ardından Orban tarafından önerilmişti. Ursula von der Leyen’in ilk kabinesinde 'Genişlemeden Sorumlu Üye' olarak hizmet veren Varhelyi, AB’nin genişleme politikası ile ilgili eleştirilerin hedefi olmuştu. Özellikle Batı Balkanlar’a odaklanmasına rağmen, bu bölgelerde somut ilerlemeler kaydedilememesi eleştiriler arasında başı çekti.

Seçim Süreci ve Gelecek

AB içerisinde 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerin ardından, Ursula von der Leyen, 18 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu’ndan güvenoyu alarak ikinci kez AB Komisyonu Başkanlığı’na seçilmişti. Von der Leyen, 25 Temmuz’da üye ülkelere bir mektup göndererek, komisyon için uygun gördükleri üyeleri önerme çağrısında bulundu.

Her bir üye ülkenin AB’nin yürütme organı olan Komisyon’a birer üye önerme hakkı bulunuyor. Sürecin tamamlanmasının ardından von der Leyen, yeni ekibini kuracak ve Avrupa Parlamentosu’ndan onay alacak.