Macaristan: AB ve Üye Ülkeler 'Uzun Savaşa' Hazırlanıyor

Szijjarto'dan Kopenhag'daki Gayriresmi Toplantıya Sert Değerlendirme

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bugün Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ta gerçekleştirilen "Gymnich" formatlı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin açıklama yaptı.

Szijjarto, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, toplantıda Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığının ortaya çıktığını belirtti.

Bakanın aktardığına göre toplantıda, Ukrayna'ya askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ile Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca avro gönderilmesinin gündemde olduğu ifade edildi. Szijjarto bu değerlendirmeyi şu sözlerle paylaştı: "Bugün Kopenhag'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları toplantısında, Brüksel ve çoğu üye ülkenin barış değil, uzun bir savaşa hazırlandığı ortaya çıktı. Ukrayna'ya, askerlerin maaşları, insansız hava araçları, silahlar ve Ukrayna devletinin işleyişi için on milyarlarca avro göndermek istiyorlar."

Bunun yanı sıra Szijjarto, AB Komisyonu'nun hareket tarzını eleştirerek kurumun bir kez daha "Ukrayna Komisyonu" gibi davrandığını ve üye ülke çıkarlarından çok Kiev'in çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürdü.

Szijjarto, toplantıda enerji güvenliğinin görmezden gelindiğini kaydetti ve Macaristan'ın tutumunun açık olduğunu vurgulayarak savaşın ancak ABD-Rusya anlaşması ile sonlandırılabileceğini belirtti.

Habere ilişkin resmi kaynak ve katılımcı açıklamaları takip edilmeye devam ediyor.